'Siyasi mizah bitti mi?'

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, bugünkü yazısında Doğa Rutkay'ın 'Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ı birlikte istiyoruz, kampanyası başlatacağım' açıklaması karşılık olarak Türkiye'deki güncel siyasal mizahın durumunu irdeliyor. Koloğlu, günümüz Türkiyesi'nde geçmiş dönemde izlemeye alıştığımız 'Akpınar-Alasya siyasi mizah anlaşıyışını' kaldıracak bir özgürlük ortamının bulunmadığıını iddia ediyor.



Sina Koloğlu'nun Cafe Milliyet'teki yazısı



O yıllar bitti





Doğa Rutkay Kanaltürk'teki son programında söyledi "Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ı birlikte istiyoruz" kampanyası başlatıyormuş. "Yasaklar", "Beyoğlu, Beyoğlu" oyunları o zaman o anda yapılmış "cult" olaylardı. Bugün bu ülkede "siyasi mizah" yapılmıyor. Bugün "Yasaklar"ı bir daha oynayamazsınız. O yıllar özgürlük yıllarıydı. Gerçekten öyleydi. O esprileri bugün yapamazsınız. Yani derken, işte yaşıyoruz bir "korku toplumu" halini aldık. O yıllar sokaklarda insanların vurulduğu yıllardı tamam ama tiyatrolarda öyle oyunlar oynanırdı ki... Yani bu beraberlikten o oyunları beklemeyin. Başka bir şey olabilir ancak....

