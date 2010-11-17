T24-Siyasi liderler Kurban Bayramı'nı kutladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Süleymaniye Camisi'nde kıldığı namazın ardından herkese iyi bayramlar dilerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in,BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sabah ve bayram namazını, üç yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlanarak bugün ibadete açılan Süleymaniye Camisi'nde kıldı.Başbakan Erdoğan'a, Devlet Bakan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Selamet, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bayram vaazını verdi ve namazı da kıldırdı.Bu arada, bayram namazı nedeniyle Süleymaniye Camisi'nde yoğunluk yaşandı. Yoğunluktan dolayı camiye giremeyen çok sayıda kişi, namazını caminin avlusunda ve dışında kıldı.



Başbakan Erdoğan, Bayram Namazı çıkışında yaptığı konuşmada herkese iyi bayramlar diledi. Caminin restorasyon çalışmalarını da anlatan Başbakan Erdoğan, bir sorun yaşanmaması durumunda gelecek Ramazan Bayramı’nda Süleymaniye’nin tüm çevresiyle ilk günkü gibi olacağını belirtti.

BAHÇELİ TÜRKEŞ’İN MEZARINI ZİYARET ETTİ





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazını her zaman olduğu gibi Ankara Gazi Mahallesi'nde bulunan Gazi Merkez Camisi'nde kıldı. Saat 06:50'de camiye gelen Bahçeli namazın ardından cami cemaatiyle bayramlaştı. Cami çıkışında herhangi bir açıklama yapmayan Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrine geçti. Bahçeli'yi burada partililer karşıladı. Partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli ardından Türkeş'in mezarı başında dua etti, Türkeş'in mezarına karanfil koydu. Kabir başında kuran okunmasının ardından Bahçeli, mezarın yanındaki çay bahçesine gitti. Bahçeli daha sonra evine geçti.



ERBAKAN PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI







Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Kurban Bayram namazını Saadet Partisi bahçesinde bulunan Hamidiye Camii'nde kıldı.

Erbakan, bayram namazını kıldıktan sonra cami içerisinde cemaatle bayramlaştı. Erbakan, vatandaşların camiden ayrılmasının ardından korumalarının yardımıyla makam aracına bindi. Erbakan, bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.



BBP LİDERİ YAZICIOĞLU'NUN MEZARINI ZİYARET ETTİ



BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, bayram namazını, eski genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarının bulunduğu Tacettin Dergahı'ndaki camide kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşan Topçu, daha sonra eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Topçu, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Kayramı'nı kutladı. Bayramların, birlik, barış ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine işaret eden Topçu, ''Allah siyasilerimize bayramların ruhuna göre hareket etmeyi nasip etsin. Şu usul ve üslupsuzluk, bayram münasebetiyle ortadan kalksın'' temennisinde bulundu.

KURTULMUŞ: TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUM



Halkın Sesi Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı. Namazın ardından çıkışta vatandaşlarla bayramlaşan Kurtulmuş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Numan Kurtulmuş, "Bayramın tüm halkımıza huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Özellikle birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı bayramlarda, başta Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sorun olmak üzere, tüm sorunların çözüleceğine inanıyorum. Türkiye bu birikime sahip bir ülke" dedi.



BAYKAL: İNŞALLAH HER ŞEY DAHA İYİ OLUR





CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, bayramın, hem Türk milletine hem Müslüman dünyasına hem de bütün insanlığa iyi duygular ve güzellikler getirmesini diledi.Baykal, bayram namazını Ümitköy Nazmi Beğen Camisi'nde kıldı. Torunu Alican, CHP Antalya Milletvekili Osman Kaplan ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Atanur Göncü ile camiye gelen Baykal, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı ve gazetecilerin bayramını kutladı.



Baykal, gazetecilerin, bayrama ilişkin mesajını sorması üzerine, tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutlayarak, ''Bu bayramın hem milletimize hem Müslüman dünyasına hem de bütün insanlığa iyi duygularla güzellikler getirmesini diliyorum. İnşallah, yaşanan acılar, çekilen sıkıntılar bir an önce sona erer. Barış, huzur ve mutluluk içinde yeni bir dönem açılır'' temennisinde bulundu.

Bayramın herkes için dayanışma, kaynaşma fırsatı olduğunu vurgulayan Baykal, bayramların bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Baykal, Kurban Bayramı'nda havanın da güzel olduğunu ifade ederek, ''İnşallah her şey bundan sonra çok daha iyi olur'' diye konuştu.

Daha sonra Ümitköy'deki bir simit fırınına giden Baykal, vatandaşlarla birlikte kuyruğa girerek sıra bekledi ve 20 simit aldı. Baykal, burada vatandaşlarla sohbet etti ve bayramlaştı. Gazetecilere çay ve simit ikram eden Baykal, bir soru üzerine, bayramın ikinci günü Antalya'ya gideceğini ve oradaki bayramlaşma törenine katılacağını bildirdi.

Bir gazetecinin, ''CHP'de gelinen son noktaya ilişkin bir değerlendirme yapar mısınız?'' sorusuna Baykal, bu konuda bir açıklama yapmak istemediğini söyledi. Baykal, ''Biliyorsunuz, uzun süredir bu konularda bir şey söylemiyorum. Bugün de bayram. Bugün siyaset dışı bir gün yaşayacağız inşallah'' yanıtını verdi.