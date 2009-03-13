'Siyasi çözüm refah getirir'

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Kıbrıs’ta siyasi çözüm bulunması halinde KKTC ve Güney Kıbrıs ekonomilerinin hızla kalkınacağını söyledi.



Türkiye, Yunanistan, KKTC ve Kıbrıs Rum yönetiminin iş dünyası, Lefkoşa’da ortak bir deklarasyon yayınlayarak Kıbrıs’ta devam eden çözüm sürecine tam destek verdiler. Arzuhan Doğan Yalçındağ, KKTC ekonomisinin masaya yatırıldığı raporu Lefkoşa’da tanıttı ve Kıbrıs’ta çözüm bulunması halinde adada ekonomik gelişme yaşanacağını söyledi. Yalçındağ, Türkiye’nin AB ile görüşme sürecinde Ada’daki haklarından geri adım atmasının ise söz konusu olmayacağını vurguladı.



TÜSİAD’ın Kıbrıs Türk İşadamları Derneği’nin (İŞAD) desteğiyle hazırladığı ve KKTC ekonomisinin masaya yatırıldığı ’AB Kapı Aralığına Sıkışmış Ülke: Kuzey Kıbrıs’ başlıklı rapor dün KKTC’de tanıtıldı. Başkent Lefkoşa’daki tanıtıma, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ katıldı.



Türk-Yunan deklarasyonu



Raporun tanıtımı öncesinde Arzuhan Doğan Yalçındağ, Yunanistan Sanayi Odası (SEV) Başkan Yardımcısı Athanase Lavidos, Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Metin Yalçın ve Kıbrıs Rum Yönetimi İşverenleri ve Sanayicileri Federasyonu (OEB) Başkanı Andreas Pittas ortak bir deklorasyon yayınlayarak Kıbrıs sorununa çözüm müzakerelerine tam destek verdiler. 4 ülkenin iş adamlarının yayınladığı deklarasyonda "Kıbrıs’taki her iki toplumu, ilgili tüm değişiklikleri ve hususları içerecek kapsamlı bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşılması konusunda gerekli her türlü çabayı göstermeye davet ediyoruz" denildi.



KKTC için kötümser



TÜSİAD’ın hazırladığı Kıbrıs ekonomisi ile ilgili raporda ise, çözüm olması halinde KKTC ve Rum yönetimi ekonomisinin hızla büyüyeceği belirtiliyor. Çözüm bulunmaması halinde ise, KKTC ekonomisinin reformdan geçmesi gerektiği vurgulanıyor. Yalçındağ, 2009 yılı içinde çözüm beklediklerini, çözüm olmaması halinde ise, KKTC ekonomisinin mevcut yapısal sorunları ile yüzleşmesi gerektiğini belirtti. Yalçındağ, KKTC’in açıklarının Türkiye tarafından kapatıldığını ve bir yandan müzakereler sürerken, diğer yandan yapısal sorunların aşılması için reform yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.



Rum lider ortak imzayı reddetti



4 ülkenin iş dünyasının hazırladığı ve Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerin desteklendiği ortak deklarasyona KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum lider Dimitris Hristofyas’ın da imza atması programlandı. Sürpriz programa göre, Türk ve Yunan işadamları, Talat ile birlikte BM denetimindeki Ledra Palace’a giderek Hristofyas ile buluşacak ve deklarasyon liderler tarafından imzalanacaktı. Ancak Rum lider Hristofyas, başka bir programı bulunduğunu belirterek, buluşmaya gelmeyi reddetti. Bu gelişme üzerine, sürpriz program iptal edildi.

