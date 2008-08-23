Siyasette yeni oluşumlara şimdilik paydos

AKP'nin kapatılma olasılığına karşı hızlanan siyasette yeni arayışlar, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'kapatmama' kararından sonra yerini bekle-gör politikasına bıraktı. Gerek merkez sağda, gerekse merkez solda yeni oluşum peşinde olanlar, harekete geçmek için şimdi yerel seçimlerin sonuçlarını bekliyor. Mart 2009'da yapılacak yerel seçimlerin sonuçları, siyasette yeni arayışların adresini de belirleyecek.



Abdullatif Şener



Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar, en çok Abdullatif Şener'i hayal kırıklığına uğrattı. AKP'nin kurucuları arasında yer alan, AKP hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı yapan Şener, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yeniden aday olmamış, bir süre sonra da partiden ayrılmıştı. Şener, AKP'den ayrılır ayrılmaz da yeni bir siyasi oluşum için Anadolu turlarına başlamıştı. Turlara memleketi Sivas'tan başlayan Şener, sırasıyla Konya ve Denizli'de de büyük ilgi görmüştü. Herkes, Şener'in ne yapacağını merak ediyordu. Ancak, bütün hesaplarını AKP'nin kapatılması üzerine kuran Şener, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla, adeta ortadan kayboldu. Anadolu turlarından vazgeçen Şener, artık üzerinde konuşulmayan bir siyasi aktör haline geldi.



Turkuaz hareketi



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan sonra yeni bir siyasi oluşum için 'Turkuaz Hareketi'ni oluşturan ancak bugüne kadar ciddi bir atılım yapamayan Ali Müfit Gürtuna'nın da bu dönem için hesapları, AKP'nin kapatılması üzerineydi. Ancak mahkemenin kararı, Şener gibi onu da hayal kırıklığına uğrattı ve Gürtuna da bir anda unutuldu.



Demokrat merkez sağ



Uzun süredir pek çok eski siyasetçi, sağ ve solu birleştirme iddiasıyla bir merkez sağ projesi üzerinde çalışıyor. Bu projenin mimarları arasında eski ANAP lideri ve başbakanlardan, şimdi Rize'den bağımsız milletvekili olan Mesut Yılmaz, CHP'nin eski Dışişleri bakanlarından Hikmet Çetin ve eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Celal Doğan'ın isimleri öne çıkıyor.

Bu oluşumun liderinin ise, uzun yıllar İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanlığı ve İstanbul Sanayi Odası yöneticiliği yapan Meral Gezgin Eriş'in olacağı ileri sürülüyor. Eriş, sadece iş dünyasında değil, Türkiye-AB ilişkileri nedeniyle siyaset dünyasında da bilinen ve sevilen bir isim.

İddialara göre bir süre önce Hikmet Çetin, Eriş'le konuştu ve liderlik teklif etti. Eriş'in teklifi kabul ettiği, ancak isminin yıpranmaması için bu kararın çok gizli tutulduğu belirtiliyor.



Mustafa Sarıgül



Siyasetin renkli isimlerinden Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün ise gözü ilk önce hala CHP liderliğinde. Daha önceki kurultayda Deniz Baykal'a karşı yarışı kaybeden Sarıgül, sonra da CHP'den ihraç edilmişti. Herşeye rağmen Sarıgül CHP'den vazgeçmiş değil. Sarıgül, önümüzdeki yerel seçimlerde 'CHP'nin başarısız olacağını ve Baykal'ın bu kez artık genel başkanlığı bırakmak zorunda kalacağını' düşünüyor.

Sarıgül, yerel seçimlerden sonra beklediği gibi CHP'de bir kriz yaşanmazsa, merkez solda yeni bir parti için harekete geçecek.





10 Aralık Hareketi



2006 yılından beri solda arayışlarına devam eden 10 Aralık Hareketi de, 2009 Martı’nda yapılacak yerel seçimlerden sonra sosyal demokrat bir partiye dönüşecek. Hareketin sözcüsü Prof. Dr. Burhan Şenatalar, CHP ile bu işin olmayacağını belirterek, yeni partinin hem Batılı hem de her anlamda Türkiyeli olacağını belirtiyor. (Tempo24)

