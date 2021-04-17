Siyasette denge değişiyor: İktidar her hamlesiyle biraz daha zayıflıyor

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde iktidarın CHP ve HDP’ye yönelik fezlekeleri, Ahmet Altan’ın tahliyesi, HDP'nin üçüncü yol arayışı ve muhalefetin “128 milyar nerede?” kampanyası ele alınacak.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Avukat ve Karar Gazetesi yazarı Figen Çalıkuşu, Akademisyen İkbal Dürre, oyuncu ve yönetmen Emre Kınay programa konuk olacak.

Tele1’de 21.00-23.45 arasında yayınlanacak olan programın konuları arasında şunlar sıralanıyor:

- HDP'nin üçüncü yol arayışı ne anlama geliyor?

- Ahmet Altan: 4 yıl 7 ay sonra gelen özgürlük...

- Fezlekelerde ikinci perde: sıra CHP'de.

- Başarılı bir kampanya: “128 milyar nerede?”

- Ukrayna, Montrö ve uçuş yasağı gölgesinde Türkiye-Rusya ilişkileri.

- Oyuncu, yönetmen ve başkan adayı... Tüm yönleriyle Emre Kınay.

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi akşamı saat 21.00’de Tele1’de...