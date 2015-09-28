Siyasette de tatil sona eriyor, Meclis bu hafta açılıyor

Siyaset, dokuz günlük bayram tatilinin ardından yeniden hareketleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclis'i 1 Ekim Perşembe günü açılacak. Siyasi partiler de seçim beyannamelerini bu hafta açıklayacak.

Siyaset yoğun bir haftaya giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclis'i yeni yasama yılı nedeniyle 1 Ekim Perşembe günü açılacak. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapacak.



Genel Kurul, 1 Kasım'da yapılacak seçim nedeniyle başka bir konuyu ele almadan yeniden tatile girecek. Meclis açılışı nedeniyle her yıl düzenlenen resepsiyon terör olayları gerekçesiyle bu kez yapılmayacak.



Bu hafta siyasi partiler için de hareketli geçecek. AK Parti 4 Ekim'de, CHP 30 Eylül'de, MHP 3 Ekim'de seçim beyannamelerini açıklayacak. HDP'nin 2 Ekim'de aday tanıtım toplantısının ardından beyannamesini açıklaması bekleniyor.



Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklayacağı AK Parti beyannamesinde ekonomik vaadlerin ön plana çıkması bekleniyor.



Bütün emeklilere 100 lira maaş artışı ve yılda bir kez ikramiye verilmesi, taşerona kadro, çalışan emeklilerden prim alınmaması, dolaylı vergilerin aşağıya çekilmesi gibi vaatlerin beyannamede yer alacağı belirtiliyor. Beyannamede başkanlık sistemine bu kez daha kısa yer verilmesi bekleniyor.



7 Kasım seçimleri öncesi ekonomik vaadlerle öne çıkan CHP, 1 Kasım seçimlerine de aynı stratejiyle girecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı beyanannemenin vurucu sloganı 'Önce Türkiye' olacak. Beyannamede, terör olayları ve Kürt sorununa ilişkin vurguların da yer alması bekleniyor.



Milliyetçi Hareket Partisi ise seçim beyannamesinde "Ülkenin geleceğine oy ver" sloganını kullanacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör olayları ve çözüm sürecine ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yapması bekleniyor.