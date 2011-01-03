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Siyaseti karıştıracak belge birazdan T24'te

Türkiye'nin yolcu uçağı alımı için Boeing ve Airbus'la yaptığı pazarlıklar wikileaks belgelerinde ortaya çıktı.

03 Ocak 2011 02:00

T24 - Amerikan diplomatlarının Washington'la yazışmalarını bölümler halinde yayımlayan Wikileaks'in duyurduğu son belge, Türkiye'nin yolcu uçağı alımı için Boeing ve Airbus'la yaptığı pazarlıkları içeriyor. Dönemin ABD Büyükeçisi Eric Edelman'ın imzasıyla Washington'a gönderilen mesajda, AKP hükümeti üyelerinden birinin uçakların alımına ilişkin pazarlık sırasında Amerikan Boeing şirketinden önemli bir ricada bulunduğunu yazdı. T24, belgelerin yayınından önce Amerikan belgesinde söz edilen bakanın ofisine ulaştı ve iddialara ilişkin yanıtlarını sordu. Bu bakanın kim olduğu ve Boeing'den ne istediğine ilişkin belgenin çevirisi ile orijinali birazdan T24'te yayımlanacak.

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