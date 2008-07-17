Siyasete atılacak mı?

Tempo24 - Geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüşen Şükür bu kez Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Şükür, Erdoğan’la siyasetle ilgili değil sportif geleceğiyle ilgili konuştuğunu söylerken “Belediye başkanlığını düşünmüyorum” diye konuştu.



Basında futbolu bırakacağı yönündeki yorumların kendisini çok rahatsız ettiğini belirten milli futbolcu şöyle devam etti: “Çok cazip teklifler alıyorum. Sağolsun benimle ilgili kulüp başkanlarının güzel yorumları var. Yurt içinde futbol oynamayı kesinlikle düşünmüyorum. Bunu açıkça söylüyorum. Aile şartlarımın da iyi olduğu bir kulüpte yurt dışında oynamak istiyorum. Eğer yurt dışında oynayamazsam veya gitmek istemezsem de futbolu bırakabilirim” dedi. Şükür, “Başbakanın herhangi bir tavsiyesi oldu mu” sorusu üzerine, “Hayır, herhangi bir tavsiyede bulunmadı. ‘Hayırlısı ne ise o olsun’ dedi” şeklinde konuştu.



Şükür, Futbol Federasyonu başkanlığı için isminin geçtiğinin anımsatılması üzerine de, “Öyle bir şey gündeme gelmez. Ben böyle bir şeyi böyle bir dönemde konuşacak kadar acımasız bir insan değilim. Şu anda da böyle bir şey düşünmüyorum. Ağır bir makam orası. Çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik” ifadelerini kullandı.



Baba Şükür: Sorun dinle alakalı

Milli oyuncunun babası Sermet Şükür de iddiaları yalanlarken olayı bir başka boyuta çekti: “Bu ülke garip bir ülke. Ama düşünün, oğlum milli takıma alınmadı ve birden Galatasaray’dan da uzaklaştırıldı. Bu uzaklaştırılma neden? Sadece dini inançlarıyla ilgili bir olay, başka bir şey değil.” Bu arada Cumhurbaşkanlığı çıkan haberleri sert bir dille yalanladı.