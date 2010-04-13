T24 -

Cumhurbaşkanı Gül, Muskat'ta konakladığı Al Bustan Palace Intercontinental Otel'de Türk gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, bir soru üzerine Ahmet Türk'ü dönünce arayacağını ve geçmiş olsun dileklerini ileteceğini söyledi.



Görüntülerini izlediği olayı, çok üzücü ve sorumsuzca bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, ''Dava bir yerden bir yere daha güvenli ortamda olsun diye taşınıyor. Siyasetçiye böyle bir saldırı asla tasvip edilemez. Bunlar orada kalmıyor. Bu tip sorumsuz hareketlerin başka yerlerde başka neticeleri oluyor'' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Gül, Türk'ün olayın ardından herkesi sükunete çağıran ve gerginliğe sebebiyet verilmemesini isteyen çağrısını takdirle karşıladığını belirterek, ''Daha iyi tedbir alınması lazımdı'' dedi.





Türk dizileri burada da popüler

Gül, Türk-Umman İş Forumu'nda, her iki ülkenin iş adamlarına hitap etti.



Türk dizilerinin tüm Körfez ülkelerinde olduğu gibi Umman'da da popüler olduğunu tüm dostlarının kendisine söylediğini aktaran Gül, ''Türk dizilerinin burada da popüler olması eminim ki sizlere Türkiye'yi daha çok tanıtıyordur. Unutmayın ki İstanbul hepimizin şehridir, bir dünya şehridir. Sizleri daha çok Türkiye'de görmek istiyoruz. Türkiye'den vatandaşlarımızın buraya gelip huzur içerisinde tatillerini geçirmelerini dileriz. Bunun için birbirimizi tanıtmamız gerekir'' dedi.



Türk ve Ummanlı iş adamlarına seslenen Gül, ''Siz ne kadar çok birlikte iş yaparsınız biz o kadar mutlu oluruz. Unutmayın ki siyasi iradeler hepinizin arkasındadır. Güçlükle karşılaşırsanız Türkiye'de bize gelin. Umman'da da değerli kardeşim Sultan Kabus'a gidin. Daima sorunların kolaylıkla aşıldığını göreceksiniz'' diye konuştu.



İki ülke arasında siyasi konularda tam bir mutabakat bulunduğunu vurgulayan Gül, ''Aramızda herhangi bir sorun olmadığı gibi birbirimizin politikalarını da güçlü bir şekilde onaylamaktayız. Bu onayladığımız politikalar barışçı politikalardır. Türkiye çevresinde barışı, istikrarı, güvenliği ve huzuru yayan bir ülkedir. Komşularıyla ilişkilerine çok önem vermektedir. Diyalogla sorunların çözümüne önem vermektedir. Herkesi kucaklayarak sorunların daha kolay çözüleceğine inanan bir ülkedir'' dedi.



Umman Sanayi ve Ticaret Bakanı Makbul bin Ali Sultan da iki ülke arasında yeni işbirliği imkanları açılmasının önemli olduğunu belirterek, ''Türkiye'nin birikimlerinden faydalanmamızın yolu açıldı'' diye konuştu.



Konuşmaların ardından iki ülke arasında Arşiv Alanında Mutabakat Zaptı ile Gümrük İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması imzalandı. Anlaşmanın yaklaşık 500 milyon dolar tutarında olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Gül, anlaşmanın imzalanmasının ardından heyetleri yanına çağırarak, ''500 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı. Lütfen buraya gelin fotoğraf çektirelim'' diye konuştu.





Yatla gezdi



Gül, Umman'daki temasları çerçevesinde kendisi için düzenlenen yat gezisine katıldı.



Cumhurbaşkanı Gül, Umman Sultanı Kabus'un özel limanı olan Mina Sultan Kabus Limanı'na eşi Hayrünnisa Gül ile geldi. Yata binişlerinde eşi Hayrünnisa Gül'e yardım eden Cumhurbaşkanı Gül, yat personelinden bölgeye ilişkin bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Gül'e, yat gezisinde Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile bazı Ummanlı yetkililer eşlik etti.





Hayrünnisa Gül çocuklarla buluştu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Umman'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette eşlik eden eşi Hayrünnisa Gül, El Basair Okulu'nu ziyaret etti.



Hayrünnisa Gül, okula gelişinde Ummanlı öğrenciler tarafından çiçekler ve şarkılarla karşılandı.

Çocukların hazırladığı dans ve müzik gösterisini izleyen Hayrünnisa Gül'e, okul yöneticileri tarafından bilgi verildi. Sınıfları gezerek çocuklarla sohbet eden Gül, öğrencilerin hazırladığı el işi ürünlerden oluşan sergiyi ziyaret etti. Hayrünnisa Gül, okulun hatıra defterini de imzaladı.









