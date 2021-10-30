Siyasetçilerden Almanya'ya göçün 60'ıncı yıl dönümü için kutlama mesajları

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle çok sayıda siyasetçi kutlama mesajı yayınladı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Bugün Türkiye ile Deutschland arasında 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanmış olan 'İş Gücü Anlaşmasının' 60. yıl dönümüdür. Bu özel günde, Almanya'daki Türkiye kökenli milyonlarca vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili, Federal Meclis'e 26 Eyül'deki seçimlerle giren Serap Güler ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'ya iş gücü anlaşmasıyla gelen ve 40 yıl boyunca çalışan madenci babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Güler. "Babam 23 Ekim 1963 yılında misafir işçi olarak Almanya'ya geldi. Bu, 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Türkiye ile imzalanan işgücü anlaşması sayesinde oldu. Bundan tam 60 yıl önceydi. Teşekkürler baba, teşekkürler buraya gelen nesil! Buraya gelip kaldığınız için" dedi. Güler paylaşımında 6 aylığına çalışmaya gelen babasının 58 yıl boyunca Almanya'da kaldığını ve bu yıl Mayıs ayında vefat ettiğini hatırlattı ve o yıllarda gelenlerin zor koşullardaki çalışma koşullarına dikkat çekti.