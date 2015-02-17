Uyuşturucu siyasete girdi: ‘Bonzai muhalefet’, ‘AKP bonzaiyi fazla kaçırdı’, ‘Davutoğlu haplandın mı?’

AKP Ordu İl Kongresi’nde ‘iç güvenlik paketi’ tasarısına karşı çıkan muhalefet partilerini “Bonzai Bahçeli, bonzai Kılıçdaroğlu” sözleriyle eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu’na bugün muhalefetten yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Davutoğlu’na “Sen bu sözleri ya haplandın da kullandın, ya da tehditle söyledin” derken, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Sizin derdiniz bonzai değil, sorununuz bonzai fazla kullanıyorsunuz. Öyle görünüyor” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, iki kez ertelendikten sonra bu hafta TBMM Genel Kurulu gündemine gelen “iç güvenlik paketi” yasa tasarısına karşı çıkan muhalefeti AKP Ordu İl Kongresi’nde eleştirmişti. Davutoğlu, “Şimdi İç Güvenlik Paketi’ni Meclis’e sunduk diye, hepsi sinir uçlarına dokunmuşçasına ayağa kalkıyorlar. Molotofkokteyli ile kimse gösteri yapamayacak. Bunun nesine karşı çıkıyorsun Kılıçdaroğlu ya da Bahçeli? Niyetiniz gösteri meydanlarına molotofkokteyli ile girmek mi? Bonzai kullananlara da uyuşturucu muamelesi yapılacak. Eğer Meclis’te bu yasayı engellemeye kalkarlarsa onların hepsine bonzai taraftarları diyeceğiz. Bonzai Bahçeli, Bonzai Kılıçdaroğlu. Molotof Bahçeli, molotof Kılıçdaroğlu unvanları bu olacak. Neyi savunduklarını bilsinler” diye konuşmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bonzai benzetmesine cevap vermezken, MHP ve HDP’ Davutoğlu’na aynı sertlikte karşılık verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında “Sayın Davutoğlu, sağ gözün İmralı canisi ise, sol gözün 17-25 Aralıktır. Molotof ve bonzai laflarına gelince… Sen bu sözleri ya haplandın da kullandın, ya da tehditle söyledin. Biz senin gibi Serok Ahmet'i, saraya vitrin süsü olmuş Ahmet'i ilk kez görüyor ilk kez şahit oluyoruz. Sayın Davutoğlu var git işine, bize ilişme. Sen saray etrafında dönmeyi dene bizimle aşık atamazsın. Kalite ve kalibrenle bil ki tozumuza bile yetişemezsin” diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da ‘bonzai’ benzetmesiyle ilgili şöyle konuştu:

“Günlerdir Başbakan, meydan meydan, televizyon televizyon dolaşıp yalan söylüyor. Ama önceki Başbakan da yalan söylüyordu ama bu acemi. Öbürü Allah var başarıyordu. Bonzai, molotof konusunda hassas iseniz, gelin bu paketi iki maddeye düşürelim. Sadece molotof ve bonzai maddesi kalsın. Bir günde de çıkaralım eğer derdiniz bonzai ise. Sizin sorununuz bonzai, çünkü fazla kullanıyorsunuz."