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'Siyaset Meydanı'nda kavga

Radikal yazarı Hasan Celal Güzel ile Cumhuriyet yazarı Deniz Som, Siyaset Meydanı programında birbirine girdi

17 Nisan 2009 03:00

Hasan Celal Güzel ve Deniz Som, Ali Kırca’nın sunduğu Siyaset Meydanı programında birbirine girdi.

Siyaset Meydanı'nda kavga - VİDEO

Cumhuriyet'ten Deniz Som, Hasan Celal Güzel'e şerefsizsin dedi, ekranda kıyamet koptu.

Siyaset Meydanı'na konuk olan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Deniz Som, Radikal Gazetesi yazarı Hasan Celal Güzel, canlı yayında sert bir tartışmaya girişti.

Som, Güzel için "Darbecilerin müsteşarısınız. Başbakanınız askere selam durdu. Darbecilerin Başbakanı" deyince Hasan Celal Güzel sinirlendi ve kendisinin 12 Eylül darbesi döneminde hapse atıldığını ve Özal'ın da alnının akı ile milletinin oyu ile ile tek başına iktidara geldiğini hatırlattı. Güzel, darbe dönemlerinde ise Cumhuriyet Gazetesi'nin demokrat duruş sergilemediğini iddia edince Som, Güzel'e "İspatlamazsanız şerefsizsiniz" diyerek yanıt verdi.

Bu söz Güzel'i çıldırtmaya yetti. Güzel, Som'a "Sizsiniz şerefsiz. Alçaksınız" diyerek karşılık verdi

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