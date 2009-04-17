'Siyaset Meydanı'nda kavga

Cumhuriyet'ten Deniz Som, Hasan Celal Güzel'e şerefsizsin dedi, ekranda kıyamet koptu.Siyaset Meydanı'na konuk olan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Deniz Som, Radikal Gazetesi yazarı Hasan Celal Güzel, canlı yayında sert bir tartışmaya girişti.Som, Güzel için "Darbecilerin müsteşarısınız. Başbakanınız askere selam durdu. Darbecilerin Başbakanı" deyince Hasan Celal Güzel sinirlendi ve kendisinin 12 Eylül darbesi döneminde hapse atıldığını ve Özal'ın da alnının akı ile milletinin oyu ile ile tek başına iktidara geldiğini hatırlattı. Güzel, darbe dönemlerinde ise Cumhuriyet Gazetesi'nin demokrat duruş sergilemediğini iddia edince Som, Güzel'e "İspatlamazsanız şerefsizsiniz" diyerek yanıt verdi.Bu söz Güzel'i çıldırtmaya yetti. Güzel, Som'a "Sizsiniz şerefsiz. Alçaksınız" diyerek karşılık verdi