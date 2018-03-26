Siyaset kulisleri: Muhalefet gözünü AKP'nin yüzde 5'ine dikti; CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için kimin ismi öne çıkıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP sözcüleri, seçimlerin belirlenen tarihte yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulunmaya devam etse de, siyaset yelpazesindeki hareketlilik meydanlara inmiş durumda. Yoğun bir tempoda çalışmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi uyum yasalarına kilitlendi. Kulislerde, son yapılan değişiklikle yolu açılan siyasi partiler arasında seçim ittifakları, olası Cumhurbaşkanlığı adayları, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun toplayacağı oylar ile AKP içindeki homurdanmalar dikkat çekiyor.

CHP’liler Abdullah Gül’e soğuk,

Abdüllatif Şener’e olumlu

Kulislerde daha çok AKP’nin yüzde 5’ine göz dikilmiş olduğu görülüyor. AKP’den Saadet Partisi ve İyi Parti’ye oy kayabileceğinin hesapları yapılırken; AKP içindeki ‘homurdanmaların’ artabileceğine ilişkin yorumlar da dikkat çekiyor. Hatta, daha önceki dönemleri hatırlatan bazı milletvekilleri yüzde 70’e yakın bir tırpan olabileceğine işaret ediyor.

CHP kanadında, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yorumlar var. CHP’de, Abdullah Gül’ün adaylığına soğuk bakılırken, Abdüllatif Şener’e yönelik olarak ise olumlu bir yaklaşım gözleniyor. CHP’liler, Şener’in parlamenter sistemden yana tavrını ve sözünü esirgemeden iktidara karşı tek başına yaptığı çıkışlara önem verirken; 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliğine karşı yurt genelinde çıktığı 'hayır’ kampanyasını da hatırlatmadan geçemiyor.

Son dönemde açıklamaları ve yaklaşımlarıyla siyasetin öne çıkan ismi Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kulislerin bir diğer ilgi odağı. İttifak arayışlarında iktidar kanadının da SP’ye takılıp kaldığı ve nokta koyamadığı görülüyor. "SP, İyi Parti, CHP ittifakı nasıl olur? CHP dışarıda kalırsa ne olur? HDP olmadan olur mu?" gibi çok sayıda seçenek için hesap-kitap yapılıyor. Karamollaoğlu’na toplumda giderek artan ilginin ne kadarının oya dönüşeceği konusu da şimdiden merak konusu.

AKP ile MHP’nin ‘mükemmel planı’ 2019’e kadar gider mi?

Kulislerde konuşulan diğer sorular ise şöyle: