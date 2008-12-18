Siyaset gündemi

18 ARALIK 2008 - PERŞEMBE



1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "e-Devlet Kapısı Projesi"nin açılışı dolayısıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törene katılacak. (Saat: 11.00)



2- Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplanacak. (Saat: 15.00)



3- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 13.00)



4- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Gong Xiaosheng ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi Başkanı Mehmet Öztürk ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul edecek.

(saat: 11.00/16.00)



5- Devlet Bakanı Mehmet Aydın ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ankara'da, "Cumhuriyet Döneminde Demiryolları" konulu panele katılacak. (Saat: 10.00)



6- Türk Sanayici ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD), Yüksek İstişare Konseyi toplantısı nedeniyle Ankara'da vereceği kokteylde Dışişleri Bakanı Ali Babacan, İtalya Senatosu Başkan Yardımcısı Emma Bonino'ya "TÜSİAD Bosphorus Prize for European Understanding-

TÜSİAD Dış Politika Ödülü"nü sunacak. (Saat: 19.00)



7- Dışişleri Bakanı Babacan, Türkiye-AB Hükümetlerarası Konferansı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.



8- Kazakistan Savunma Bakanı Danial Akhmetov, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ü makamında ziyaret edecek. (Saat: 09.30)



9- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İzmir'de Güzelbahçe Hakkı Oğuz Taboğlu İlköğretim Okulunun, "Okullar Geleceğin Partnerleri" projesinin ve İzmir Üniversitesinin açılış törenleri

ile "Küreselleşme Sürecinde Türkiye" konulu konferansa katılacak.

(Saat: 09.30/11.00/13.00/14.00)



10- Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Ankara'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Cisco Girişimcilik Programı ve Girişimcilik Enstitüsünün açılışını yapacak.

(Saat: 11.00)



11- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunca (OSBÜK) Ankara'da düzenlenen, "Organize Sanayi Bölgeleri Yöneticileri Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşacak. (Saat: 11.00)

- Güler, Model Enerjinin rüzgar türbini üretmek üzere Ankara'da yapacağı 30 milyon avroluk yatırımın başlatılması dolayısıyla düzenlenen törene de katılacak. (Saat: 16.00)



12- Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, İstanbul'da, "Marka Toplantısı" ile "Tarımın Sorunları ve Çözümleri" konulu toplantılarda konuşacak. (Saat: 11.00/14.00)



13- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İzmir'de SGK İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü Geriatrik Bakım Merkezinin açılışını gerçekleştirecek. (Saat: 12.00)



14- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2009 yılı reklam kampanyasına ilişkin İstanbul'da basın toplantısı yapacak. (Saat: 10.00)

- Günay, İstanbul'da ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan kültür anlaşması kapsamında Abu Dabi Kültürel Miras İdaresi ile gerçekleştirilecek mutabakat zaptı imza törenine de katılacak. (Saat: 12.00)



15- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'da düzenlenen "Büyük Menderes Havzasının İmkan ve Kaynakları ile Bölgesel Sorunları" konulu toplantıya katılacak.

(Saat: 12.30)



16- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ankara'da toplanacak.

- Toplantıya ilişkin açıklamanın akşam saatlerinde yapılması bekleniyor. (Saat: 17.00/19.00)



17- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere, gazete, televizyon ve haber ajanslarının temsilcileriyle Ankara'da sohbet toplantısında bir araya gelecek. (Saat: 09.30)



18- TBMM'den...

- Genel Kurulda, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, TİKA ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hazine, DPT, TÜİK, SPK, BDDK ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının

2009 yılı bütçeleri görüşülecek. (Saat: 11.00)

- Adalet Komisyonunda, Borçlar Kanunu Tasarısı ele alınacak. (Saat: 10.30)

19- Siyasi partilerden...



- AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, merkezi İzmir'de bulunan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfınca Diyarbakır'da yaptırılan ilköğretim okulunun eğitim ve öğretime açılması törenine katılacak. (Saat: 15.00)

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde partiye katılım törenine katılacak. Selvi, daha sonra Gümüşhane Kültür Merkezi'nde partililere hitap edecek.

(Saat: 12.00/18.00)



20- Türkiye'nin AB üyeliği Paris'te tartışılacak.

- Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) tarafından düzenlenen konferansa, siyasetçiler, akademisyenler ve gazeteciler katılacak.



21- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen 44'ü tutuklu 86 sanıklı "Ergenekon" davasının 28. duruşması bugün yapılacak. (Saat: 09.30)



22- BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer,

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ertuğrul Apakan ile görüşecek.



23- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Marmara Vakfı'nın İstanbul'da

düzenlediği "4. Toplumsal Sorumluluk Ödül Töreni"ne katılacak. (Saat: 12.30)



24- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Adana Valisi İlhan

Atış'ı makamında ziyaret edecek. (Saat: 12.00)





