T24 LogoT24 Logo
Politika

Siyaset gündemi

24 Ekim 2008 03:00

1- Cumhurbaşkanı Gül, Samsun'a gidecek.
- İstanbul'dan Samsun'a geçecek olan Gül, Valiliğini ziyaret edecek, Tütün İskelesi'ndeki Atatürk ve silah arkadaşlarının rölyeflerinin bulunduğu protokol yolunu, Bandırma Vapuru Gemi
Müzesini gezecek. (Saat: 09.50/10.30)
- Garnizon Komutanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Gül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak. (Saat: 11.25/11.50/14.25/14.40)
- Cumhurbaşkanı Gül, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen vergi rekortmenleri ödül törenine katıldıktan sonra Ankara'ya dönecek. (Saat: 16.00)

2- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Kırgızistan'da.
- Toptan, Kırgızistan Başbakanı İgor Çudiinov ile görüşecek, Kırgız-Türk İşadamları (KITIAD) Fuarı'nın açılışına katılacak, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrine çelenk koyacak.
- Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesini ve Serbest Ekonomik Bölgesinde faaliyet gösteren Türk işletmecileri de ziyaret edecek olan Toptan, akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket edecek.

3- Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Şile'de gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine katılacak.(Saat: 11.00)
- Başbakan Erdoğan, partisinin Şile İlçe Kongresi'ne de katılacak. (Saat: 14.00)

4- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal İzmir'de, "Mehmet Ali Susam Eğitim, Uygulama Okulu"nun açılış törenine katılacak, şehir turu atacak. (Saat: 10.30/11.30)
- Baykal, daha sonra "ekonomi" konulu basın toplantısı yapacak. (Saat: 12.00)

5- Azerbaycan'da 15 Ekimde yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni görev dönemine, düzenlenecek yemin töreniyle başlayacak.
- Yemin törenine, Bakü'de bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de katılacak.

6- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Antalya'da düzenlenen "İpek Yolu Ülkeleri Arasında Ticaretin Kolaylaştırılması ve Geliştirilmesinde Gümrük İdarelerinin Rolü" konulu uluslararası foruma katılacak. (Saat: 09.30)

7- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'da, Boğaz Tüp Geçiş Projesi ile ilgili saha ziyaretinde bulunacak.
- Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası tarafından İstanbul'da düzenlenen, "Yenilenebilir Enerjide Fırsat ve Beklentiler" konulu toplantıya katılacak.
- Şimşek, daha sonra Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Philippe Maystadt ile İstanbul'da ortak basın toplantısı yapacak. (Saat: 10.00/14.30/16.30)

8- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısına katılan bakanlarla öğle yemeğinde bir araya gelecek.
- Bakan Tüzmen daha sonra, İSEDAK toplantısının kapanış oturumuna katılacak. (Saat: 14.00/17.00)

9- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen hukuk seminerine ve AKP Bayındır İlçe Kongresi'ne katılacak. (Saat: 10.00/14.00)

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24