Siyaset gündemi

1- Cumhurbaşkanı Gül, Samsun'a gidecek.

- İstanbul'dan Samsun'a geçecek olan Gül, Valiliğini ziyaret edecek, Tütün İskelesi'ndeki Atatürk ve silah arkadaşlarının rölyeflerinin bulunduğu protokol yolunu, Bandırma Vapuru Gemi

Müzesini gezecek. (Saat: 09.50/10.30)

- Garnizon Komutanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Gül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak. (Saat: 11.25/11.50/14.25/14.40)

- Cumhurbaşkanı Gül, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen vergi rekortmenleri ödül törenine katıldıktan sonra Ankara'ya dönecek. (Saat: 16.00)



2- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Kırgızistan'da.

- Toptan, Kırgızistan Başbakanı İgor Çudiinov ile görüşecek, Kırgız-Türk İşadamları (KITIAD) Fuarı'nın açılışına katılacak, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrine çelenk koyacak.

- Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesini ve Serbest Ekonomik Bölgesinde faaliyet gösteren Türk işletmecileri de ziyaret edecek olan Toptan, akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket edecek.



3- Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Şile'de gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine katılacak.(Saat: 11.00)

- Başbakan Erdoğan, partisinin Şile İlçe Kongresi'ne de katılacak. (Saat: 14.00)



4- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal İzmir'de, "Mehmet Ali Susam Eğitim, Uygulama Okulu"nun açılış törenine katılacak, şehir turu atacak. (Saat: 10.30/11.30)

- Baykal, daha sonra "ekonomi" konulu basın toplantısı yapacak. (Saat: 12.00)



5- Azerbaycan'da 15 Ekimde yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni görev dönemine, düzenlenecek yemin töreniyle başlayacak.

- Yemin törenine, Bakü'de bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de katılacak.



6- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Antalya'da düzenlenen "İpek Yolu Ülkeleri Arasında Ticaretin Kolaylaştırılması ve Geliştirilmesinde Gümrük İdarelerinin Rolü" konulu uluslararası foruma katılacak. (Saat: 09.30)



7- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'da, Boğaz Tüp Geçiş Projesi ile ilgili saha ziyaretinde bulunacak.

- Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Sınai

Kalkınma Bankası tarafından İstanbul'da düzenlenen, "Yenilenebilir Enerjide Fırsat ve Beklentiler" konulu toplantıya katılacak.

- Şimşek, daha sonra Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Philippe Maystadt ile İstanbul'da ortak basın toplantısı yapacak. (Saat: 10.00/14.30/16.30)



8- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısına katılan bakanlarla öğle yemeğinde bir araya gelecek.

- Bakan Tüzmen daha sonra, İSEDAK toplantısının kapanış oturumuna katılacak. (Saat: 14.00/17.00)



9- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen hukuk seminerine ve AKP Bayındır İlçe Kongresi'ne katılacak. (Saat: 10.00/14.00)



