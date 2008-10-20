Siyaset gündemi



1- Ergenekon Davası Başlıyor...

- Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk ile eski İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Kemal Yalçın Alemdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 86 sanıklı "Ergenekon"

davasının görülmesine, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz

Kurumları Yerleşkesi'ndeki adliyede başlanacak. (Saat: 09.00)



2- 6. Uluslararası Türk Dil Kurultayı...

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Ankara'da, 6. Uluslararası Türk Dil Kurultayının açılış törenine katılacak. (Saat: 10.00)



3- Cumhurbaşkanı Gül, İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ve

beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 11.30)

- Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sergiy Korsunsky ile Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark Bailey, Cumhurbaşkanı Gül'e Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı Güven Mektubu sunacaklar. (Saat: 15.30/16.15)



4- TBMM Başkanı Toptan, Kazakistan'da...

- Köksal Toptan, Kazakistan'daki temaslarına, Parlamento Senatosu Başkanı

Kasım-Jomart Tokayev ve Kazakistan Parlamento Meclisi Başkanı Oral Muhamedjanov

ile görüşerek başlayacak.



5- Başbakan Erdoğan, Diyarbakır'a gidecek.

- Erdoğan, Dicle Üniversitesi 2008-2009 eğitim öğretim yılı ve Yanık Tedavi Merkezi yeni binası açılışına katılacak. (Saat: 14.00)

- Başbakan Erdoğan, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinin ardından Diyarbakır Turkcell Çağrı Merkezi'nin açılışını yapacak. (Saat: 15.30/16.30)

- Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Saat: 17.30)



6- Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında Ankara'da toplanacak. (Saat: 14.00)



7- İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos Ankara'da.

- Moratinos, Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile bir araya gelecek, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. (Saat: 09.00/10.30)



8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, LCH'nin (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) işletmeye alınması nedeniyle düzenlenecek törene katılmak üzere gideceği İsviçre'ye, Atatürk Havalimanından hareket edecek. (Saat: 10.15)



9- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, makamında, Mısır Adalet Bakanı Mamdouh

Marei ile bir araya gelecek. (Saat: 10.00)



10- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kızılcahamam'da, 81 ilin

sosyal güvenlik il müdürleri ve merkez birim yöneticilerine yönelik "Bilgi Paylaşımı ve Eğitim Toplantısı"nın açılışında konuşacak. (Saat: 09.30)



11- Viyana'da, "Türkiye'nin Batı ile Doğu arasındaki yeni dış politika stratejisi" konulu konferans düzenleniyor.

- Konferansa Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu ve Türkiye'den davet edilen bazı gazeteci ve bilim adamları katılacak.





