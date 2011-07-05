-SİYASAL ÇÖZÜM ADIMLARI ÖNEMLİ ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, önlerinde Libya açısından atılacak çok ciddi adımlar olduğunu belirterek, "NATO harekatının yanında siyasal çözümle ilgili de adımlar atılması büyük önem taşıyor" dedi. Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Libya Özel Temsilcisi Abdelilah El Hatip, Libya muhalefetinin lideri Mahmut Cibril ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zeyd El Nahyan'la yaptıkları görüşmenin ardından El Nahyan'la ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, El Nahyan'la Libya Temas Grubu'nun eşbaşkanı olarak biraraya geldiklerini kaydederek, kendisiyle her alanda işbirliği yaptıklarını kaydetti. İstanbul'da yapılacak Libya Temas Grubu toplantısına birlikte eşbaşkanlık yapacaklarını ifade eden Davutoğlu, "Libya temas grubu, dost ve kardeş Libya'nın geleceği açısından uluslararası topluluğun kararlılığını gösteren son derece önemli bir forumdur" dedi. Temas grubunun, BM Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 sayılı kararları sonrası sivillerin korunması harekatına paralel olarak kurulduğunu dile getiren Davutoğlu, bugünkü toplantıda İstanbul toplantısının gündemi ve alacakları kararları gözden geçirdiklerini belirtti. Bingazi'ye yaptığı seyahatle alandaki durumu da gözlemleme imkanı bulduğunu kaydeden Davutoğlu, "Önümüzde Libya açısından atılacak çok ciddi adımlar var. Herşeyden önce Libya'da akan kanın durması, sivil kayıpların artık olmayacağı bir geçiş sürecinin yaşanması için sivillerin korunmasına yönelik sürdürülen NATO harekatının yanında siyasal çözümle ilgili de adımlar atılması büyük önem taşıyor" diye konuştu. Türkiye olarak bir yol haritası açıkladıklarını ve diğer görüşleri de ele aldıklarını ifade eden Davutoğlu, "Ümit ediyoruz ki Libya Temas Grubu toplantısına kadar siyasal çözüm doğrultusundaki yol haritaları üzerinde bir mutabakat sağlarız" dedi. Davutoğlu şöyle konuştu: "Ulusal Geçiş Konseyi'nin çok ciddi finansal sorunları var. Biz bunları da göz önüne alarak Libya Temas Grubunda özellikle Ramazan ayının da yaklaşmasını göz önünde bulundurarak bu yardımların koordinasyonu konusunda bazı adımlar atmayı planlıyoruz. Bunları gözden geçireceğiz. Bu mekanizmaların nasıl olabileceği konusunda çalışmalar yapacağız. Ümit ederiz ki inşallah Ramazan ayına kadar bir siyasal çözüm yolu konusunda ciddi bir gelişme sağlanır." -BAE DIŞİŞLERİ BAKANI EL NAHYAN- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zeyd El Nahyan da toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul'da düzenlenecek toplantının önemine değindi. Toplantıda Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye açık ve net bir mesaj verilmesi gerektiğini kaydeden El Nahyan, "Kaddafi eğer Libya'nın lideri ise, dünyaya Libya için fedakarlık yapabileceğini göstermeli. Ama üzülerek görüyoruz ki, kendisi Libya halkını feda ediyor" dedi.