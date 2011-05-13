-SİYANÜR BARAJINDAKİ ÇÖKMEYE SUÇ DUYURUSU İZMİR (A.A) - 13.05.2011 - İzmir Barosu Başkanlığı, Kütahya'da çökme meydana gelen siyanürlü su içeren barajdaki gelişmelerle ilgili olarak, Eti Gümüş A.Ş Yönetim Kurulu üyeleri ve yetkili müdürleri, maden ve metalürji işletmesini denetlemekle görevli Kütahya Valisi, Tavşanlı Kaymakamı ve diğer kamu görevlileri ile Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri hakkında Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dilekçede, şüpheliler hakkında ''çevrenin taksirle kirlenmesi, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, görevi kötüye kullanma ve kamu görevlisinin suçu bildirmemesi'' suçlarından dava açılması istendi. Dilekçede, ''Yaklaşık bir haftadır kamuoyuna mal olan Kütahya-Tavşanlı'da bulunan Eti Gümüş A.Ş gümüş madeni istihracı (yeraltından ve tabiattan bir kısım değerler çıkarma) ve işletmesi bünyesindeki tehlikeli ve zehirli atıklar içeren havuzlar arasındaki setlerin yarılması ile meydana gelen çevre suçları ve zincirleme suçları işleyenler hakkında yapılacak bilirkişi incelemesine göre soruşturma ve kovuşturma açılması istemidir'' denildi. İzmir Barosunun, Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak ve korumakla görevli ve ödevli olduğu belirtilen dilekçede şu görüşlere yer verildi: ''İzmir Barosu, evrensel hukuk ve uluslararası sözleşmeler ile Anayasa'nın 56. maddesine göre çevre ve ekoloji ile kamu sağlığını izlemekle sorumlu bir kamu niteliğinde meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütüdür. Olayla ilgili olarak konusunda uzman teknik meslek odalarının ön tespit ve değerlendirmeleri, son derece vahim ve telafisi olanaksız olayların gelişeceğini işaret etmektedir. Bu nedenle ileride bazı suç kanıtlarının kaybolması olasılığı karşısında sayın savcılığın yetkililer hakkında derhal soruşturma açması ve konusunda uzman bir bilirkişi heyeti (ODTÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi veya İTÜ İnşaat ve Metalürji bölümleri) ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Sağlığı görevlendirmesi ile öncelikle suç delillerinin tespit etmesi ivedilik arz etmektedir.'' İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş imzasıyla yapılan suç duyurusu dilekçesinin, olayın taşıdığı ivedilik nedeniyle bugün Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Can'a fakslandığı bildirildi.