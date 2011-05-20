-SİYANÜR BARAJI İNCELENECEK ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesindeki depremin siyanür barajına etki edip etmediğini araştırmak üzere, bölgeye ayrıca bir ekip gönderildiğini bildirdi. Nurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Simav'daki depremin 24.46 kilometre derinliğinde meydana geldiğine işaret etti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bölgeye arama ve kurtarma ekiplerini yola çıkardığını kaydeden Nurlu, depremin siyanür barajına etki edip etmediğini araştırmak üzere de ayrıca bir ekip gönderildiğini söyledi. Nurlu, ''Olumsuz bir durum beklemiyoruz, ancak ekibi o bölgeye tedbir amaçlı olarak gönderiyoruz'' diye konuştu. Başta Kütahya olmak üzere İstanbul, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Ankara ve Uşak'ta hissedilen depremin ''birçok il ve ilçesinde hissedilen depremin orta büyüklükte olduğunu'' vurgulayarak, ''çok ciddi bir nitelik taşımadığını'' söyledi. Söz konusu bölgede geçmişte de tahribatlara neden olan depremler yaşandığını ifade eden Nurlu, ''Zaten, merkez üssü Simav olan bu deprem, beklenen bir depremdi. Bu faylarda bu tür depremlerin olması normaldir'' dedi. Murat Nurlu, yarın, Deprem Danışma Kurulunun konuyla ilgili bilimadamlarının ve uzmanlarının da katılacağı bir basın toplantısı düzenlenerek açıklama yapılacağını kaydetti. -KORKULACAK BİR PROBLEMİMİZ YOK İDDİASI- Aliköy Belde Belediye Başkanı Kemal Tunç, depremin ardından yaşananları değerlendirdi. Bir süre önce siyanür sızıntısı tehdidiyle gündeme gelen gümüş barajının bulunduğu yerin depremin merkez üssü Simav'a 100-120 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti: ''Burada bir problem olmadığını, korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim. Barajda önceden de bir risk yoktu. Biraz medyanın abartısı vardı. Şu anda korkulacak bir problemimiz yok. Buralarda deprem fazla hissedilmedi zaten. Artçı gibi geldi. Bizde problem yok. Deprem bu bölgede, fabrika bölgesinde fazla hissedilmedi. Bizde bir problem olmadığını açıkça söyleyebilirim. Bölgemizde deprem fazla hissedilmediği için bizde herhangi bir panik olmadı. Her şey sakin, hayat devam ediyor.''