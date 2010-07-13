Siyahlar koşuda beyazlar yüzmede başarılı ama neden?

T24- Uluslararası şampiyonalarda neredeyse her zaman siyah atletler kazanıyor, havuzda ise şampiyonlar daima beyazlar arasından çıkıyor. Amerikalı uzmanlar bunun nedenini iki ırk arasındaki ağırlık merkezi farkına, yani göbek deliklerinin farklı yerlerde olmasına bağladı.







North Carolina Üniversitesi mekanik mühendisliği profesörü Adrian Bejan ve Howard Üniversitesi’nden Edward Jones’un teorisine göre, fizikteki hareket kanunları sporda da işliyor. İki profesör, çalışmaları kapsamında farklı milletlere mensup olan askerlerin vücut boyutlarını karşılaştırdı ve Afrika kökenli askerlerin vücutlarının ağırlık merkezinin, yani göbek deliklerinin, beyazlara oranla yüzde üç daha yüksekte olduğunu belirledi. Buna göre siyah koşucular koşarken yere düşme hızları artıyor ve bu sayede beyaz rakiplerine oranla 0.15 saniyelik bir avantaja sahip oluyorlar. Beyazlar ise ağırlık merkezleri daha aşağıda olduğu için vücudun daha geniş bir kısmı su çizgisinin üzerinde kalıyor, yüzücüler bu sayede daha geniş dalgalar yaratarak daha kolay ilerliyor.





Uzun mesafede Kenya lider





- Uzun mesafe koşularında en başarılılar Kenyalı atletler.



-Sprint koşusu zaferlerinin yüzde 97’si Batı Afrika kökenli sporculara ait.



-100 metrelik koşulardaki ilk 500’ün 494’ü Batı Afrikalı atletlerden oluşuyor.



-Erkekler 100 metrede, 1984 Olimpiyatlarından bu yana madalya alabilen beyaz atlet yok.



-Yüzmede, hem kadınlar hem erkeklerde, 100 metre serbest stilde son yıllarda madalya alabilen siyah sporcu yok.



EN HIZLI BEYAZ ATLET





Fransız atlet Christophe Lemaitre, 9 Temmuz’da 100 metreyi 9.98 saniyede koşarak 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan ilk beyaz sporcu oldu.