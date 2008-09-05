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Yaşam

Siyaha boyanınca öldü

Yönetmen Mehmet Bahadır Er'in ilk uzun metraj filmi olan "Kara Köpekler Havlarken"de rol alacak köpek, siyaha boyanınca alerjiden öldü.

05 Eylül 2008 03:00

Ödüllü kısa film yönetmeni Mehmet Bahadır Er'in ilk uzun metraj filmi olan "Kara Köpekler Havlarken"in çekimlerinden kullanılan dört köpekten biri öldü. İddialara göre buna, K9 şirketinden kiralanan köpeklerin, renkleri açık bulunduğu için siyaha boyanması sebep oldu.

Hint kınasıyla boyanan köpeklerden Belçika Malinois cinsi Nora, çekim günü rahatsızlandı. Gözünde kızarıklık olduğu fark edilen köpek, çekimlere alınmayıp veterinere götürüldü. Gözdeki alerjiye müdahale için antibiyotik iğnesi yapılan Nora'nın sonradan ateşi yükseldi ve sabaha karşı da öldü.

'Yönetmene dava açacağım'

Er, olayla ilgili "Köpekler K9 şirketinden George Bey'in izniyle ve veterinere danışıldıktan sonra kınalandı" dedi.

George Marin ise bu açıklamaya karşı çıkarak şunları söyledi: "Boya yapılmasına karşı çıkmıştım. Ancak bana kınanın köpeğe zarar vermeyeceğini söylediler. Meğer kınaya alerjisi varmış. Çok üzgünüm çünkü Nora benim köpeğimdi, yönetmene dava açacağım."

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