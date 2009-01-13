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Sağlık

Siyah noktalarla vedalaşın

Yüzünüzdeki siyah noktalardan kendi yöntemlerinizi kullanarak kurtulabilirsiniz.

13 Ocak 2009 02:00

Yüzünüzdeki siyah noktalardan kendi yöntemlerinizi kullanarak kurtulabilirsiniz. 

30 dakikada hokka gibi burna sahip olabilirsiniz

Koruyucu estetikle yaşlanmayı geciktirin

Aslında yapmanız gereken çok basit, evinizde her daim bulunan malzemeler yardımıyla yüzünüzü temizleyebilir ve maske yapabilirsiniz. Almanız gereken tek şey bir şırınga... . Şimdi gelelim nasıl yapacağınıza, temiz bir kaba kaynamış suyu dökün. Başınızın üstüne bir çarşaf örterek bu suyun buharına bir süre yüzünüzü tutun. Yani yüzünüze basit bir buhar banyosu yapın. Buhar banyosundan sonra siyah noktalar çok kolay çıkar.

Buhar banyosundan sonra iğnesini çıkardığınız şırınganın ucuyla hafifçe siyah noktanın üzerine bastırın. Siyah noktalar şırınganın içine girecektir. Bunu yaparken siyah noktaların çıkış yönüne dikkat edin ve o yönden bastırın. Yüzünüzdeki siyah noktalar hep aynı yönde çıkar.

Bu işlemden sonra yüzünüzü mutlaka bir temizleme losyonuyla temizleyin.

1,5 tatlı kaşığı kil, 1 tatlı kaşığı badem yağı, 1 tatlı kaşığı balı karıştırıp yüzünüze sürün ve 35-40 dakika bekleyin. Daha sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayıp yağsız bir nemlendirici krem sürün.

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