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Dünya

Siyah milletvekili: Meclis asansöründe beni temizlikçi sandılar

Jamaikalı bir göçmenin kızı olan Butler, daha önce de Meclis’te "ırkçılığa" hedef olduğunu açıklamıştı

01 Mart 2016 14:23

İngiltere’de bir siyah milletvekili, parlamentoda sadece meclis üyelerinin binmesine izin verilen asansörde, kendisini temizlikçi sanan bir milletvekili tarafından uyarıldığını söyledi.

İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler BBC’ye, adını vermediği milletvekilinin "Bu asansör aslında temizlikçiler için değil" dediğini anlattı.

Butler, bunun parlamentoda karşılaştığı "birçok ırkçıllık örneğinden yalnızca biri" olduğunu belirtti.

46 yaşındaki Butler, ilk kez 2005 yılında milletvekili seçildi. Butler, beş yıllık aradan sonra geçen yıl yeniden parlamentoya girdi.

Eski Londra Belediye Başkanı Ken Livingstone, "yıllardır milletvekili olan ve parlamento kürsüsünde konuşmalar yapan Butler’ın böyle bir muameleye maruz kalmasının gülünç olduğunu" söyledi.

Jamaikalı bir göçmenin kızı olan Butler, daha önce de Meclis’te "ırkçılığa" hedef olduğunu açıklamıştı.

Butler 2008’deki bir yazısında eski bir bakan yardımcısının sadece milletvekillerinin alındığı terasta kendisine buraya girme izni olup olmadığını sorduğunu, milletvekili olduğunu söyleyince de “Bugünlerde her önüne geleni içeri alıyorlar” yanıtını aldığını belirtti.

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