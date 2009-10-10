Siyah Mercedes Haluk Levent'i korkuttu

Anadolu rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde verdiği konserden dönerken bir otomobilin kendisini takip ettiğini öne sürerek 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma'ya ihbarda bulundu. Haluk Levent, daha sonra şikayetinden vazgeçerek yoluna devam etti.



Konser vermek için dün Nazilli'ye gelen Haluk Levent, geceyi ilçede geçirdi. Volkswagen marka özel otomobiliyle bugün saat 14.00 sıralarında ilçeden ayrılan ve İzmir'e doğru hareket eden Haluk Levent ve arkadaşları, siyah bir Mercedes'in kendilerini takip ettiğini öne sürerek 155 Polis ve 156 Jandarma'ya ihbarda bulundu.



Nazilli Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler aldıkları tedbirle, Nazilli'ye 5 kilometre uzaklıkta bulunan İsabeyli kasabası yakınlarında Haluk Levent'in de içinde bulunduğu otomobili ve Levent'i takip ettiği iddia edilen aracı durdurdu.



Otomobili kullanan kişinin, Haluk Levent'i alacağı için takip ettiği öğrenildi. Haluk Levent'in, jandarmaya kendisini takip eden kişi ile aralarındaki sorunu kendilerinin çözeceğini belirttiği, takip eden aracın art niyetli olduğunu düşünerek şikayette bulunduğunu, ancak durum ortaya çıkınca şikayetini geri aldığını söylediği ifade edildi.



