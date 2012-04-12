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Dünya

'Siyah inci' Whitney Houston'ın dosyası kapandı

Houston, Grammy ödülleri töreninden bir gün önce, 11 Şubat'ta, Beverly Hills'de kaldığı otel odasında, küvette ölü bulunmuştu

12 Nisan 2012 13:25

 

Amerikalı şarkıcı, Whitney Houston'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapandı.
 
Beverly Hills polis sözcüsü, Şubat ayında otel odasında cesedi bulunan Houston'ın ölümünde suç unsuru bulunmadığını, dolayısıyla soruşturmanın kapandığını açıkladı. 
 
48 yaşındaki şarkıcı, Grammy ödülleri töreninden bir gün önce, 11 Şubat'ta, Beverly Hills'de kaldığı otel odasında, küvette ölü bulunmuştu. Adli tıp, aldığı uyuşturucu, ilaç ve alkolün etkisiyle Houston'ın rahatsızlandığını, yüzüstü küvetin içine düşerek, boğulduğunu bildirmişti.

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