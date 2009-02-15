Siyah çikolata şişmanlatmıyor!

Siyah çikolata hem kilo korumaya yardımcı oluyor, hem de kansere karşı koruyor. Dr. Yasemin Bradley, Vatan gazetesindeki yazısında siyah çikolatanın faydalarını anlatıyor. Bradley’nin yazısı şöyle:



“Ülkemizde 2 büyük firmanın da çok başarılı yüzde 70 kakaolu çikolataları var. Bunları hem severek yiyorum, hem de keklerimde kullanıyorum.



Bir çikolatanın içindeki kakao taneleri arttıkça, yani çikolata ne kadar koyuysa:



Glisemik indeksi (kan şekerini yükseltme yeteneği) düşüyor: Böylece kilo korumaya yardımcı oluyor. Fazla yeme isteği uyandırmıyor.



Antioksidan değeri artıyor: Kansere karşı koruyucu etkisi yükseliyor.



Bu yeni bir haber değil aslında... 2001 yılında Londra King’s College’dan bir araştırmacı grubu küçük bir tablet siyah çikolatanın 7 soğan, 6 elma, 4 bardak çay ve 2 kadeh şaraptakine eş değer antioksidan içerdiğini saptamışlardı.



Glasgow Üniversitesi’nden Alan Croizer ve diğer araştırmacı arkadaşlarıysa çalışmayı daha da ileri taşıdılar. Aynı kakao çekirdeklerinden siyah ve beyaz çikolata yaptılar ve yağını ayırdılar. Antioksidan seviyelerini ölçtüler. Siyah çikolatanın beyaza göre

2 kat fazla antioksidan içerdiğini gördüler.



Bir gruba 100 gram siyah çikolata ve 1 bardak tam yağlı süt verildi. Diğer gruba ise 200 gram sütlü çikolata verildi. 1 saat sonra kanlarındaki antioksidan seviyesi ölçüldü. Sadece siyah çikolata yiyenlerin kanında antioksidan seviyeleri önemli oranda yüksek bulundu. Ancak sütle birlikte siyah çikolata yiyen veya direkt sütlü çikolata yiyenlerin kanında düzey artmadı. Araştırmacılar sütün çikolatanın içine girdiğinde belki de antioksidan etkisini engellediğini düşünüyor.



Kısacası; siyah çikolata belki de bir sağlık desteği olarak bile düşünülebilir. Ancak bu yazımı okuyup her gün paket paket siyah çikolata tüketmeyin lütfen! Her şeyde olduğu gibi azı karar, unutmayın. Küçük paket çikolataların bile kalorisi 500’lerden başlıyor!



Seksi yiyecekler



Beslenme şeklimiz seksüel enerjimizi de artırıp, azaltabiliyor. İşte afrodizyak; seks isteğini artıran yiyeceklerden oluşan bir liste!



Çikolata, muz, çilek, hurma, elma, nar, keten tohumu, susam, balkabağı çekirdekleri, ayçiçeği, maydanoz, enginar, kuşkonmaz, soğan, sarımsak, pırasa, bakla, badem, fındık, vanilya, tarçın, zencefil, yulaf, balkabağı, domates, yağlı balıklar (Somon, ton gibi...), arı poleni, quinoa.”

