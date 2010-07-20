Siyah çiftin beyaz bebeği oldu!

T24- İngiltere’de siyahi bir anne sezeryanla beyaz tenli, sarışın ve yeşil gözlü bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Albino’ olmadığı kesinleşen bebek bilim insanlarını şoka uğrattı.

Güney Londra’nın Woolwich bölgesinde yaşayan Nijerya aslıllı siyahi Ihegboro çiftinin beyaz, sarışın ve mavi gözlü bebekleri oldu. The Sun gazetesinin Exclusive haber olarak dünyaya duyurduğu haber, ülkede bomba etkisi yaptı.



İSMİNİ ‘TANRI’NIN GÜZELİ’ KOYDULAR





Mucize doğumu gerçekleştiren Queen Mary's hastanesinde görevli doktorlar, ailesinin Nmachi (Tanrı’nın güzeli) adını verdikleri bebeğin kesinlikle bir ‘albino’ olmadığını açıkladılar.





ANNE: “OYUNCAK BEBEK SANDIM”





Mucize bebeği sezeyanla dünyaya getiren Angela, yaşadıklarını şyle anlattı:

“Doğumdan sonra bebeği getirdiklerinde dilim tutuldu. Önce ‘oyuncak bebek’ olduğunu düşündüm. Kızım çok güzel ve renginin benim için önemi yok.O bir mucize bebek.Ama hala neler olduğunu anlamış değilim.”



BABA: “BU BEBEK BENİM Mİ?”





Nijeryalı Ben Ihegboro, bebeğini gördüğünde şaşırdığını ve ilk sözünün “Bu bebek benim mi?” olduğunu söyledi.





Doğumdan sonra eşiyle birlikte sessizce bebeği izlediklerini belirten 44 yaşındaki demir yolları işçisi Ben,“Onun bir albino olmadığından emindim.O çok sağlıklı beyaz bir bebek. Sülalemizde hiç beyaz yok.Acaba genetik dönüşümden kaynaklanmış olabilir diye düşündük. Peki öyle olsun ama sarı ve kıvırçık saçlarını nasıl açıklayacağız?” diye şaşkınlığını dile getirdi.

Nmachi’nin kendi bebeğin olduğundan emin olduğunu vurgulayan Ben, “Eşim bana karşı herzaman dürüst oldu. Öyle olmamış olsa bile bebek bu kadar benzemezdi. Ona Nmachi (Tanrı’nın güzeli) adını verdik” dedi.





PROFESÖR SYKES: “OLAĞANÜSTÜ”





İngiltere’nin önde gelen genetik uzmanlarında Oxford Üniversitesi İnsan Genetiği Bölüm Başkanı Prof.Bryan Sykes, Ihegboro çiftinin sülalesinde hiç kimsenin karışık ırktan olmadığını açıkladı.

Doğumu ‘olağanüstü’ olarak nitelendiren Profesör Sykes,“Bu durum Afro-Karayip toplumundaki çok genetik karışımdan kaynaklanıyor olabilir. Genlerin soluk sürümünün aktarımı için beyaz soya ihtiyaç var. Bu oldukça sıradışı. Bir çok sarışın çocuk doğum sırasında böyle sarı saça sahip değil. Bir tür bilinmeyen kalıtsal değişim olabilir” diye kaydetti.