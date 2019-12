-''Siyah Beyaz'' filmine Bulgaristan'dan ödül ANKARA (A.A) - 08.09.2011 -Her biri ayrı niteliklerde insanların sıcak ve samimi öykülerini anlatan ''Siyah Beyaz'' filmi Bulgaristan'dan da iki ödülle döndü. Filmin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen ''19. Love is Folly Uluslararası Film Festivali''nde ''Siyah-Beyaz''ın iki ödül kazandığını belirtti. ''Siyah Beyaz''ın 18 ülkeden 57 filmin yer aldığı ''19. Love is Folly Uluslararası Film Festivali''nde gösterildiğini söyleyen Boyacıoğlu, filminin ayrıca Avrupa, Asya ve Amerika'dan 12 filmle birlikte festivalin yarışma bölümünde yer aldığını anlattı. Bulgaristan'daki festivalin adından da anlaşılacağı gibi aşk, sevgi dostluk gibi romantik temaları işlediğinin altını çizen Boyacıoğlu, dolayısıyla bir savaş filminin bu festivale katılmasının söz konusu olamayacağına işaret etti. Dostluk ve bağlılığa dayalı öyküler anlatan ''Siyah Beyaz''ın da bu yönüyle yarışmada ''Jüri Özel Ödülü''ne ve ''Bulgar Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü''ne layık görüldüğünü ifade eden Boyacıoğlu, ödüllerden dolayı mutlu olduğunu vurguladı. İlk uzun metrajlı filmi olan ''Siyah Beyaz''da uzun yıllardır açık ve kendisinin de müdavimi olduğu Ankara'daki aynı isimli bardaki gerçek yaşam öykülerinden kesitleri anlattığını dile getiren Boyacıoğlu, hatta senaryodaki bazı diyalogları oyuncularla beraber yazdıklarına dikkati çekti.