Siyah-beyaz aşkına hayır

ABD ülkenin en tepesine bir siyahı oturttu ama ırkçı bakış hâlâ işbaşında. Bir çifti sırf biri siyah, diğeri beyaz olduğu için evlendirmeyen hâkim tartışmayı alevlendirdi.



Barack Obama geçen kasımda başkanlık koltuğuna oturunca ABD tarihinde yeni bir sayfa açılmış, ilk defa bir siyah, Beyaz Saray’da en tepeye yerleşmişti. Ancak dün ortaya çıkan bir haber sadece ABD değil, tüm dünyada dikkatleri yine ‘ırkçılık’ konusuna çekti. Olay, bir hâkimin ırklar arası birleşmeye karşı olduğu gerekçesiyle, biri siyah biri beyaz olan çifti evlendirmeyi reddetmesiyle patlak verdi.



Louisiana’da yaşayan 30 yaşındaki muhasabeci Beth Humphrey ve 32 yaşındaki kaynakçı Terence McKay’in evlenmek için gittikleri sulh hâkimi Keith Bardwell, ‘deneyimlerine’ dayanarak çiftin nikahını kıymayı reddetti. Gerekçe, bu evliliğin ‘ırklar arası bir birleşme’ oluşuydu. Zira Humphrey beyaz, McKay siyah ve Bardwell her ne kadar kesinlikle ırkçı olmadığını söylese de bir siyahla beyazın evliliğinin sorunlu olacağı kanısında: “Irkçı değilim. Sadece ırkların böyle karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim bir sürü siyah arkadaşım var; evime geliyorlar, onları evlendiriyorum, banyomu kullanıyorlar. Onlara herkes gibi davranıyorum.”



Önce ırkını soruyormuş



Şimdiye kadar dört çifti bu şekilde reddeden Bardwell evlilik başvurusu yapanlara farklı ırklardan olup olmadıklarını sorup değillerse evlendiriyormuş. Meseleyi ırkların karıştığı evlilikler yapmış olanların tanıklıkları eşliğinde siyahlar ve beyazlarla tartıştığını anlatan Bardwell, karşılıklı olarak iki toplumun da büyük kısmının bu karma evliliklere sıcak bakmadığını, bu evliliklerden doğan çocuğu kabul etmede iki tarafın da sorunlar yaşadığını söylüyor.



Daha sonra başka bir hâkimin imzasıyla evlenen çift, hâkime karşı ayrımcılık suçlamasıyla dava açmak için kolları sıvamış. Azınlık politikası üzerine yüksek lisans yapmaya hazırlanan Humphrey, “Bu inanılmaz bir şey” diyor: “Bu çağda olmasını tahmin edebileceğiniz bir şey değil.”

