SİYAD'ın adayları belli oldu:'Güneşi Gördüm'listede yok

T24- 31 Ocak Pazar Akşamı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahiplerini bulacak olan 42. SİYAD( Sinema Yazarları Derneği) ödülleri için adaylar belli oldu.

Listeye, uzun metrajlı kurmaca filmlerin değerlendirildiği 11 dalın tümünde adaylık elde eden Vavien filmi damgasını vurdu. Engin Günaydın'ın senaryosunu yazdığı, Taylan Biraderlerin yönettiği film, ‘Salkım Hanımın Taneleri’den 10 yıl sonra bu başarıya ulaşan ilk film oldu.

SİYAD Başkanı Murat Özer, "Vavien bence, popüler sinemanın nasıl yapılması gerektiği üzerine derslik bir film gibi. Türkiye’de pek yapılmayan kara komedi türünde bir film yapıldı ve Engin Günaydın'ın ilk uzun metraj sinema senaryosuyla bizi çok şaşırttı" şeklinde konuştu.



Reha Erdem'in ‘Hayat Var’ı 8 dalda, Yeşim Ustaoğlu'nun ‘Pandora'nın Kutusu’ ise 7 dalda adaylık kazandı. Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'ın yönettiği ‘İki Dil Bir Bavul’ ve Semih Kaplanoğlu imzalı ‘Süt’ en iyi film dalının diğer adayları.

‘7 Kocalı Hürmüz’, ‘11’e 10 Kala’, ‘Acı Aşk’, ‘Başka Dilde Aşk’, ‘Bornova Bornova’, ‘Dilber’in Sekiz Günü’, ‘Gölgesizler’, ‘Hayatın Tuzu’, ‘Karanlıktakiler’, ‘Kıskanmak’, ‘Mommo: Kızkardeşim’, ‘Nefes: Vatan Sağolsun’, ‘Neşeli Hayat’, ‘Nokta’ ve ‘Uzak İhtimal’ ise farklı kategorilerde SİYAD'ın aday listesine girdi.

Güneşi Gördüm

'Oscar için yarışan filmin, sinema yazarları tarafından hiçbir dalda aday gösterilmemesinin anlamı ne?’ sorusu, Canlı Gaste’de dernek başkanı Murat Özer’e soruldu ve cevabı şöyle oldu:

"Tam olarak böyle olduğu söylenemez. Sinama yazarlarının çoğu filmi beğendiler. Ancak bu yıl, hiç olmadığı kadar güçlü bir yıldı. 20 filmin aday olması bizim açımızdan bir rekor.

Benim kişisel listemden Nokta, Pandora’nın Kutusu gibi filmler ilk 5’ime giremedi. Güneşi Gördüm de görüntü yönetmeni ile adaylarım arasındaydı ama sonuç olarak olmadı. Burada bir tavırdan bahsetmek doğru değil.

'Kendi yazarlarımızın beğenmediği bir filmin Oscar'a gidiyor olmasıyla' yorumlarıyla ilgili olarak da; ben aday olduğunda da 'bu film mi olmalı?' diye sormuştum. Cevabı da hayırdı. Bence yılın en filmi gönderilmeliydi. 2009 yılı o kadar güçlüydü ki...