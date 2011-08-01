SİYAD 'bu filme gitmeyin' davasına tepkili

T24

ÖZEN FİLM'E ÇAĞRI



Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Başkanı Tunca Arslan tarafından yapılan açıklama şöyle:''Derneğimiz üyesi sinema yazarı Kerem Akça’nın 11 Haziran 2011 tarihinde HaberTürk gazetesinin internet sitesinde de yer alan “Bu filme gitmeyin” başlıklı yazısı, filmin dağıtımcı şirketi Özen Film tarafından, toplam 10 bin liralık maddi ve manevi tazminat talebiyle dava konusu edilmiştir.Kerem Akça yazısında, Almanya yapımı, orijinal dili Almanca olan ve Mayıs 2011’de ABD’de bile İngilizce altyazılı olarak Almanca gösterilen “Wir sind die Nicht” (Geceler Bizim) filminin Türkiye gösterimin İngilizce dublajla yapılmasını eleştirmiş, sinema sanatının temel gereklerine aykırı düşen bu durumun gerçek sinemaseverleri salonlardan uzaklaştıracağını ve dolaylı olarak “korsan film” piyasasını teşvik edeceğini ifade etmiştir.Dava konusu olan yazı ve yazar hakkında kamuoyunu yönlendirmek gibi bir amacımız bulunmamakla birlikte, üyemizin yazısının eleştiri hakkının sınırları içinde kaldığına, hakaret içeren herhangi bir ifade ve hakaret kastı barındırmadığına inanıyoruz.SİYAD Yönetim Kurulu olarak, Türkiye’nin ifade ve basın özgürlüğü açısından, evrensel ölçüler dikkate alındığında her geçen gün daha da karamsar bir tablo çizdiği günümüzde, sinema camiamızın köklü kurumlarından, sinema yazarlarıyla her zaman dostluk ilişkileri kurmuş olan Özen Film’in kararını gözden geçirmesini ve davayı geri çekmesini diliyoruz.Saygılarımızla''