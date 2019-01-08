T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

SİYAD, 2018'in 'En İyi Filmi'ni seçti

Sinema Yazarları Derneği'nin 2018'de gösterime giren yabancı filmler arasında yaptığı değerlendirmede yılın en iyisi olarak 'Roma' seçildi

08 Ocak 2019 23:07

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Meksikalı yönetmen ve senarist Alfonso Cuaron imzalı "Roma"yı 2018’in ‘en iyi filmi’ seçti.

"Roma", ilk gösterimini yaptığı Venedik Film Festivali'nde büyük ödül Altın Aslan'a layık görülmüştü. Film, Oscar'ın habercisi olarak görülen Altın Küre Ödülleri'nde de hem "En İyi Yönetmen" hem de "Yabancı Dilde En İyi Film" ödüllerini aldı.

"Roma", Aile içi çatışmaların ortasındaki genç bir hizmetçinin yaşadığı travmayı anlatırken, bir yandan da devletin el koyduğu köylülere ait araziler, öğrenci eylemleri, sokaklarda gelir adaletsizliğinin hissedildiği insan manzaraları vb. yoluyla bir dönemin politik portresini çiziyor.

Filmin ithalatçısına ödülü, Şubat ayında düzenlenecek 51. SİYAD Ödül Töreni'nde verilecek. 2018 Türkiye Sineması Ödülleri'nin adayları ise önümüzdeki hafta açıklanacak. SİYAD üyelerinin seçimiyle belirlenen 2018 yılının en iyi 20 yabancı filmi aldıkları oy sırasına göre şöyle:

  1. Roma
  2. Phantom Thread
  3. Beni Adınla Çağır
  4. Zama
  5. The Florida Project
  6. Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
  7. Hiçbir Zaman Burada Değildin
  8. Soğuk Savaş
  9. Sevgisiz
  10. Transit
  11. Mekanlar ve Yüzler
  12. Climax
  13. Western
  14. Köpek Adası
  15. Yaz
  16. Mirasçılar
  17. Thelma
  18. Karanlıkla Karşı Karşıya
  19. Muhteşem Kadın
  20. Müze

 

 

ETİKETLER

siyadfilmödülyabancı film
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24