SİYAD, 2018'in 'En İyi Filmi'ni seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Meksikalı yönetmen ve senarist Alfonso Cuaron imzalı "Roma"yı 2018’in ‘en iyi filmi’ seçti.

"Roma", ilk gösterimini yaptığı Venedik Film Festivali'nde büyük ödül Altın Aslan'a layık görülmüştü. Film, Oscar'ın habercisi olarak görülen Altın Küre Ödülleri'nde de hem "En İyi Yönetmen" hem de "Yabancı Dilde En İyi Film" ödüllerini aldı.

"Roma", Aile içi çatışmaların ortasındaki genç bir hizmetçinin yaşadığı travmayı anlatırken, bir yandan da devletin el koyduğu köylülere ait araziler, öğrenci eylemleri, sokaklarda gelir adaletsizliğinin hissedildiği insan manzaraları vb. yoluyla bir dönemin politik portresini çiziyor.

Filmin ithalatçısına ödülü, Şubat ayında düzenlenecek 51. SİYAD Ödül Töreni'nde verilecek. 2018 Türkiye Sineması Ödülleri'nin adayları ise önümüzdeki hafta açıklanacak. SİYAD üyelerinin seçimiyle belirlenen 2018 yılının en iyi 20 yabancı filmi aldıkları oy sırasına göre şöyle: