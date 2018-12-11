Sivrice'de eğitime fırtına engeli

Erkan BAY/SİVRİCE (Elazığ), (DHA) - ELAZIĞ Sivrice\'de etkili olan fırtına nedeniyle ilçede eğitime, yarım gün ara verildi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Sivrice\'de bugün etkili olan fırtına nedeniyle valilik kararıyla ilçede eğitime, yarım gün ara verildiğini söyledi. Okulların öğleden sonra tatil edildiğini belirten Gürtürk, \"Sivrice ilçesinde fırtınanın etkili olması nedeniyle valilik kararıyla öğleden sonra okullar tatil edildi. Öğrencilerin herhangi bir zarar görmemesi için böyle bir karar alındı. Yarın Sivrice ilçemizdeki okullar eğitimine devam edecek\" dedi.

Öte yandan ilçede yağış ve kuvvetli rüzgarın aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.