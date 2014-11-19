Sivriada'yı imara açan projeye yürütmeyi durdurma

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Sivriada'yı imara açan proje hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, Adalar Belediye başkanı Atilla Aytaç kararla ilgili, “Yürütmeyi durdurma kararı adalar halkı tarafından olumlu karşılandı. Şu anda Yassıada ile ilgili devam eden bir mahkeme var. Umarım Yassıada için de aynı karar verilir” dedi.

Sivriada, 1978 yılında Koruma Kurulu kararı ile doğal SİT alanı ilan edildi. 2009 yılında ise Koruma Kurulu tarafından ikinci 2. derece doğal ve 3. derece arkeolojik SİT olarak belirlendi. Daha sonra hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda Sivriada 2. Derece Doğal SİT ve 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak ve aynı zamanda bütünüyle ‘Askeri Alan’ lejandında gösterildi. Kurum görüşleri alınarak sismik araştırma amaçlı yapılar dışında yapılaşmaya tamamen kapatıldı. Hazine mülkiyetinde olan Sivriada, 3 Ekim 2012 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildi. İstanbul 5 No’lu Koruma Kurulu 8 Mart 2013’te Sivriada’yı tarihi SİT'ten çıkardı. 28 Haziran 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan revize 1/5000 ölçekli planda, ‘Askeri Yasak Bölge’ lejanı, ‘Turizm ve Kültürel Tesis Alanı’ olarak değiştirildi. Uygulama imar planında ise adada “Fuar, kongre merkezi, konferans salonu, kültürel tesis, dini tesis, açık hava müzesi, amfi tiyatro, sergi salonu, karşılama yapıları, spor salonu, seyir terası, parklar, marina, kafe ve restoran yapılabilir” denildi. Böylelikle Sivriada imara hazır hale geldi. Ancak Sivriada’nın imara açılmasına tepkili olan ada halkı projenin iptal edilmesi için Adalar Belediyesi’ne başvurdu. Adalar Belediyesi ise İstanbul 3. İdare Mahkemesi’ne başvurarak planın iptal edilmesini istedi.

Yürütmeyi durdurma kararı verildi

Projenin planlama ilkelerine aykırı olduğu ve projenin kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varan İstanbul 3. İdare Mahkemesi Sivriada’yı imara açan proje hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme tarafından verilen kararın adalar halkı tarafından olumlu karşılandığını söyleyen Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç sözlerine şu şekilde devam etti: "Yassıada ile Sivriada arkeolojik ve doğal SİT alanlarıydı. Bu adalar SİT alanından düşürülüp revize edilen planlarla imara açıldı. Bu yanlış olduğu için mahkemeye başvurduk. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını olumlu buluyoruz. Umarım revize edilen planlar iptal edilir. Aynı durum Yassıada içinde geçerli. Yassıada ile ilgili de dava açtık. Dava devam ediyor. Yassıada ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Umarım Yassıada ile ilgili de yürütmeyi durdurma kararı verilir."

Yassıada için de aynı karar bekleniyor

Marmara Denizi’ndeki tüm adalarla birlikte 1976 yılında korunması gerekli doğal ve tarihi SİT ilan edilen Yassıada, 2011 yılında da 3. derece arkeolojik SİT olarak tescillendi. 27 Nisan 2011’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen ada, Kasım 2012’de SİT'ten çıkarıldı. Nisan 2013’te torba yasa ile kültür ve turizm tesisinin önü açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı 1/ 5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ile adaya otel, restoran, konferans ve kongre merkezleri, konaklama tesisleri yapılmasının startı verildi. Adalar Belediyesi Yassıada ile ilgili ayrıca dava açtı. 1960 darbesi sonrası yargılamaların yapıldığı ve aynı zamanda Başbakan Menderes ve arkadaşlarının hapis yattığı yer olarak hafızalara kazınan ve bir dönem müze haline getirilmesi düşünülen Yassıada için son kararı İstanbul 3. İdare Mahkemesi verecek.