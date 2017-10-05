Sivriada da imara açıldı; otelden restorana kadar birçok yapı inşa edebilecekler!

Marmara denizindeki Yassıada’dan sonra Sivriada’da imara açıldı. Adanın imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıktı. İmar planı notlarına göre adaya artık otelden, restorana, müzeden dini tesis alana kadar birçok yapı inşa edilebilecek.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Yassıada’nın imara açılmasının ve otel inşaatına başlanmasının ardından Sivriada’ya ne olacağı büyük soru işaretiydi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda önceki gün adaya ilişkin büyük ve küçük ölçekli planlar askıya çıktı. Bizans döneminde sürgün adası olarak bilinen Sivriada antik çağlarda da inzivaya çekilmek isteyen keşişlerin uğrak noktası olmuş. Alan toplam 92 bin 565 metrekare.

Askeri alandan turizme

Yasaklı askeri bölge olarak imar planlarında tanımlanan adaya askıya çıkan yeni imar planlarıyla turizm+ kültürel tesis alanı fonksiyonları getirildi. Buna göre adaya artık otel, kafe, restoran, helikopter alanı, açık hava müzesi, meydan, park, spor alanı, yelken kulübü, iskele, marina, mendirek, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, tekne yanaşma yeri, bilet şatış ve karşılama kapısı yapılabilecek. Tesislerde en fazla 2 bodrum kat yapılabilecek. Sivriada kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde kalan alanlarda marina, iskele, mendirek, tekne yanaşma yeri, karşılama yapıları, seyir terasları, park, spor alanı, kafe ve restoran ile yelken kulübü yer alabilecek.

Tarihi kalıntılar

İmar planlarının açıklama raporunda ise adada yapılan arkeolojik çalışmalara da yer verildi. 24 Eylül 1987 yılında yapılan incelemelerde Bizans döneminden kaldığı tahmin edilen kuzeyde limancığın, eski büyük taşların kalıntıları, bir manastır harabesi, arkasında yüksek istinad duvarları, ayazma kalıntısı, kırk metre yükseklikte batı yönüne doığru kilise harabesi, bir küçük sarnıç ve birinci tepeye yakın küp biçiminde sarnıça rastlandı. Ayrıca manastır ve kilise sakinleri tarafından eskiden beri bahçe tarımı yapıldığı belirlendi. Adada bir de deniz feneri var.

Adanın özellikleri

İstanbul Adaları’na en uzakta kalan Sivriada bir dağın deniz üzerinde kalan kısmında yer alıyor ve piramitsi bir yapıya sahip. Eski ismi “Oxia” olarak biliniyor. Adanın yüksekliği 90 metre. İstanbul adalarının en küçüğü ve 9,26 hektar. Çevre uzunluğu 1698 metre. Güney cephesinde bir tatlı su kuyusu ve yatçılar tarafından kullanılan küçük bir liman bulunuyor. Adanın en yakın komşusu olan Yassıada’ya uzaklığı 1.7, Burgazada’ya ise 6,7 kilometre.