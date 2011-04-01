-SİVOK KADRODA, HİLBERT YİNE YOK İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen son idmanda siyah-beyazlı oyuncular, pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Beşiktaş'ta bugünkü idmana tedavisi devam eden Guti katılmazken, Onur takımdan ayrı koşularını sürdürdü. Sakatlığı süren Ersan ise fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Tayfur Havutçu, Guti'nin yokluğunda, Kayserispor maçında kadroya dahil etmediği Sivok'a, Sivas kafilesinde yer verdi. Havutçu, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Alman oyuncu Hilbert'i ise Kayserispor maçında olduğu gibi Sivasspor karşılaşması için de kadroya dahil etmedi. Beşiktaş'ta ayrıca, sarı kart cezalıları Rüştü ve Necip de kadroda bulunmuyor. Siyah-beyazlı takımın Sivasspor kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Erhan Güven, İsmail Köybaşı, Doğukan Pala, Matteo Ferrari, Ekrem Dağ, Tomas Sivok, Mehmet Aurelio, Manuel Fernandes, Fabian Ernst, Nihat Kahveci, Mert Nobre, Simao Sabrosa, Bobo, Ricardo Quaresma, Hugo Almeida. Beşiktaş kafilesi Sivasspor maçı için bu akşam Sivas'a gidecek.