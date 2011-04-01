T24 LogoT24 Logo
Spor

SİVOK KADRODA, HİLBERT YİNE YOK İSTANBUL (A.A) 

01 Nisan 2011 20:10

-SİVOK KADRODA, HİLBERT YİNE YOK İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen son idmanda siyah-beyazlı oyuncular, pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Beşiktaş'ta bugünkü idmana tedavisi devam eden Guti katılmazken, Onur takımdan ayrı koşularını sürdürdü. Sakatlığı süren Ersan ise fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Tayfur Havutçu, Guti'nin yokluğunda, Kayserispor maçında kadroya dahil etmediği Sivok'a, Sivas kafilesinde yer verdi. Havutçu, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Alman oyuncu Hilbert'i ise Kayserispor maçında olduğu gibi Sivasspor karşılaşması için de kadroya dahil etmedi. Beşiktaş'ta ayrıca, sarı kart cezalıları Rüştü ve Necip de kadroda bulunmuyor. Siyah-beyazlı takımın Sivasspor kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Erhan Güven, İsmail Köybaşı, Doğukan Pala, Matteo Ferrari, Ekrem Dağ, Tomas Sivok, Mehmet Aurelio, Manuel Fernandes, Fabian Ernst, Nihat Kahveci, Mert Nobre, Simao Sabrosa, Bobo, Ricardo Quaresma, Hugo Almeida. Beşiktaş kafilesi Sivasspor maçı için bu akşam Sivas'a gidecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24