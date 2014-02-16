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Sivillerin 28 Şubat soruşturması el değiştirdi

Sivillere yönelik 28 Şubat soruşturmasında dosya, Erdoğan’ın ofisinde bulunan ‘böceklerle’ ilgili soruşturmayı yürüten savcılara verildi

16 Şubat 2014 17:35

Arzu Yıldız\Ankara

Ankara TMK. 10.Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yürütülen 28 Şubat sürecinin sivillere yönelik soruşturmasının iki hafta önce savcıdan alındığı ortaya çıktı. Soruşturma, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisinde bulunan ‘böceklerle’ ilgili soruşturmayı yürüten savcılar Hüseyin Şahin, Durak Çetin ve Sadık Bayındır’a verildi.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 3 savcı 28 Şubat soruşturmasının sivil ayaklarına dair bilgilerin bulunduğu yüzlerce klasörü incelemeye başladı. Başbakan Erdoğan’ın ofisinde bulunan böceklerle ilgili soruşturma kapsamında alınan ifadelerin ardından, savcıların 28 Şubat süreciyle ilgili şüpheli ve tanık olarak yer alan isimleri dinleyeceği öğrenildi. Dosyanın alınmasının nedeni olarak, savcı Bilgili’nin son dönemde yargıya yönelik ithamlardan rahatsız olduğu, bu yüzden soruşturmaya devam etmek istemediği konuşuluyor.

Bilgili, 28 Şubat süreciyle ilgili olarak Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 103 sanığın yargılandığı davanın iddianamesini hazırlamıştı.

 

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