Sivilcelerden kurtulun

Ergenlik çağındaki gençler için büyük bir sorun olan sivilcelerden kurtulmak için doktora gitmenize gerek olmayabilir.

Evde uygulayacağınız yöntemlerle, oğlunuzun ya da kızınızın moralini bozan, onları bıktıran sivilcelerden büyük oranda kurtulabilirsiniz. Reader's Digest dergisinde yayınlanan habere göre, yaygın kullanılan bu ürünler, sivilcelerinizi kontrol altına almanıza yardımcı olacak.

1. Aspirin: Çoğumuzun ergenlik çağında tek tük sivilcesi olmuştur. Bir aspirini ezerek ve çok az suyla bunu ıslatarak, sizi bıktıran sivilceler üzerine sürün. Ve sivilcenin üzerinde birkaç dakika kalmasını sağlayın, sonra sabun ve suyla yıkayın. Bu kızarıklığı azaltacak ve ağrısını hafifletecektir. Eğer, sivilceniz halen geçmezse, bu uygulamayı sivilceniz tamamen iyileşene kadar her gün tekrarlayın.

2. Zeytinyağı : Akneyi tedavi etmek için yüzünüze zeytinyağı sürmek biraz saçma gibi gelebilir. Ancak birçok insan bunun işe yaradığını söylüyor. 3 çorba kaşığı zeytinyağı ile 4 çorba kaşığı tuzu karıştırın ve macun hazırlayın. Karışımı elinize ve parmaklarınıza sürün ve yüzünüze yayın. Bir iki dakika bekledikten sonra, ılık ve sabunlu suyla yüzünüzü durulayın. Bir hafta boyunca bunu her gün uygulayın, daha sonra ise bu uygulamayı haftada 2 ya da 3 kez yapın. Yüzünüzde farkedilir bir iyileşme göreceksiniz. Zeytinyağı cildin doğal nemini iyileştirirken, tuz da gözenekleri temizliyor.

3. Diş macunu : Yüzünüzün ortasında kocaman duran sivilcenizden şikayetçiyseniz, sivilcenin üzerine jel ve beyazlatıcı olmayan diş macunu sürün. Sabaha kadar sivilceniz kurumuş olacak. Diş macunu sivilcenin suyunu alır ve yağı içine çeker. Bu yöntem çok işe yarar. Ancak, hassas ciltler için tahriş edici olabilir.