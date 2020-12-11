Sivil toplum örgütlerinden Paris Anlaşması'nın onaylanması için çağrı

12 Aralık 2015'te kabul edilen Paris iklim Anlaşması'nın 5. yıl dönümünde Türkiye'de iklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması ve ulusal katkı hedeflerini iyileştirmesi çağrısında bulundu. Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı 2016 yılında imzalamasına rağmen hala onaylamayan yedi ülkeden biri.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Ekosfer, Greenpeace, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı), WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma, Vakfı), Yeşil Düşünce Derneği, Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), 350.org Türkiye ve Tohum - Eğitim Kültür Doğa Derneği Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını ve ulusal katkı hedeflerini iyileştirmesini talep ettiklerini duyurdu.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Aslı Pasinli "Salgın sonrası ekonomik toparlanma paketlerinin düşük karbonlu sektörleri önceliklendirmesi hem istihdam olanaklarını artıracak hem de Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandıracaktır" yorumunda bulundu.

Greenpeace Avukatı Deniz Bayram da, "Türkiye'nin iklim krizinden en çok etkilenen sağlık, tarım ve kentleşme alanlarında iklim değişikliğine uyum politika ve uygulamaları gözden geçirmesi hem ekonomik kayıpları en aza indirmek hem de yaşanması muhtemel kayıpların önüne geçmek için kritik." dedi.