'Sivil Sesler' İstanbul'da buluştu

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin, Türkiye’nin çeşitli illerinden sivil toplum örgütlerinin katılımıyla düzenlediği “Sivil Sesler” Festivali, İstanbul Maçka'da kutlandı.
100’e yakın sivil toplum örgütünün kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde bir araya geldiği “Sivil Sesler” Festivali “Sivil Toplum ve Değişim”i mümkün kılmak üzere İstanbul'da kutlandı.
AB ülkelerinden sivil aktivistlerin de konuk olarak katıldığı festivalde, Hırvatistan’dan kadın, Yunanistan’dan gençlik ve İsviçre’den çocuk hakları alanında çalışma yapan aktivistler yaşadıkları deneyimleri paylaştılar.'Kadınlara tecavüz bir iç savaştır'
Avrupa Kadın Lobisi’nin yönetim kurulu üyesi ve
Avrupa Kadına Yönelik Şiddet Politika Eylem Merkezi’nin danışma kurulu
üyesi, Hırvatistan’dan katılan feminist aktivist Rada Boric, Hırvatistan’ın yaşadığı savaşın din temelli değil, bir güç alanı paylaşımına dayanan ve ataerkil temelleri bulunan bir savaş olduğunu vurguladı.
Kadınların sokakta karşılaştığı tecavüzün bir iç savaş türü olduğunu belirten Boric, sivil toplum örgütlerinin kadına yönelik şiddetle ilgili konularda yaptığı çalışmaların önemine değinerek, kadınların hala tüm olanaklardan sınırlı biçimde yararlanabildiğini ancak bu olumsuz tabloyu değiştirebilecek güce sahip olmadıklarını söyledi. 'Yunanistan'da genç-yaşlı savaşı yaşanıyor'
Festivale Yunanistan’dan katılan kültürlerarası gönüllük eğitmeni Xenia Koutentaki da, Yunanistan’da patlak veren gençlik olaylarından söz ederek, Yunanistan’da zenginler ve yoksulların yanı sıra gençler ve yaşlılar arasında da bir tür savaş olduğunu vurguladı. İşsizliğin yaşandığı Yunanistan’da halkın yüzde 50’den azının AB oylamalarına katıldığını hatırlattı. Gençlerin yerel yönetimlere güvenmediğinin de altını çizen Koutentaki, gençlik örgütlerinin pozitif gücü tercih ettiğini söyledi.
Festivale İsviçre’den katılan SOS- Kinderdorf International İrtibat ve Savunma Ofisi’nin üyesi Alan Graham Kikuchi- White, çocuk hakları alanında yaşadığı deneyimi paylaşarak, ayrımcılık ve sosyal adalet konusunda savunuculuk konularında yaptıkları çalışmaları anlattı.
Birleşmiş Milletler’in Cenevre’deki birimlerinde, özellikle de Çocuk
Hakları Komitesi ve İnsan Hakları Konseyi’nde temsilcilik görevini yürüten White, ebeveyn bakımından mahrum olan veya mahrum kalma riskine sahip çocukların haklarının uluslararası insan hakları tartışmalarında gündeme getirilmesini sağlamak için çalışmalar yürütüyor.
Festival panelinin açılışında söz alan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu sektör yöneticisi Lise Pate, karşılıklı saygı ve şiddetten uzak olmaya dayanan, toplumun tüm siyasi ve sosyal süreçlere katılımının sağlandığı vatandaşlığı önemsediklerini belirtti. Kopenhag Kriterleri açsından da hayati önem taşıyan hukukun üstünlüğü konusunda sivil toplum örgütlerinin çalışma alanı yaratması gerektiğini hatırlatan Pate, sivil örgütlerle gelecekte de ortak çalışma yapmayı ümit ettiklerini söyledi.
Doğu ile batının farklı sesleri bir arada
Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu grubu, Gayda İstanbul ve Diyarbakır Sanat Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen Mehmet Atlı konserleriyle doğu ve batının farklı seslerini bir araya getirdi.