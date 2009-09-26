'Sivil Sesler' İstanbul'da buluştu

'Kadınlara tecavüz bir iç savaştır'

'Yunanistan'da genç-yaşlı savaşı yaşanıyor'

Doğu ile batının farklı sesleri bir arada

100’e yakın sivil toplum örgütünün kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde bir araya geldiği “Sivil Sesler” Festivali “Sivil Toplum ve Değişim”i mümkün kılmak üzere İstanbul'da kutlandı.AB ülkelerinden sivil aktivistlerin de konuk olarak katıldığı festivalde, Hırvatistan’dan kadın, Yunanistan’dan gençlik ve İsviçre’den çocuk hakları alanında çalışma yapan aktivistler yaşadıkları deneyimleri paylaştılar.Avrupa Kadın Lobisi’nin yönetim kurulu üyesi ve Avrupa Kadına Yönelik Şiddet Politika Eylem Merkezi’nin danışma kurulu üyesi, Hırvatistan’dan katılan feminist aktivist Rada Boric, Hırvatistan’ın yaşadığı savaşın din temelli değil, bir güç alanı paylaşımına dayanan ve ataerkil temelleri bulunan bir savaş olduğunu vurguladı.Kadınların sokakta karşılaştığı tecavüzün bir iç savaş türü olduğunu belirten Boric, sivil toplum örgütlerinin kadına yönelik şiddetle ilgili konularda yaptığı çalışmaların önemine değinerek, kadınların hala tüm olanaklardan sınırlı biçimde yararlanabildiğini ancak bu olumsuz tabloyu değiştirebilecek güce sahip olmadıklarını söyledi.