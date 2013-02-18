Sivil polise kimlik sordu, darp edildi

Çoruh Üniversitesi’nde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili, öğretim görevlisi Özbek Acar, hafta sonu geldiği memleketi Sakarya’nın Akyazı İlçesi’nde kendisine kimliğini soran sivil polis ile çıkan tartışma sonucunda sol el yüzük parmağı tarak kemiğinin kırıldığını ifade etti. Hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Acar, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Acar, geçen Cumartesi akşamı Akyazı ilçe merkezindeki bir banka önünde beklerken yanına gelen bir kişinin kimliğini sorduğunu söyledi. Acar daha sonra şöyle dedi:

"Sivil kişi gelerek polis olduğunu söyledi, benden kimliğimi istedi. Önce kendisinin kimlik göstermesini söyleyince tartıştık. Birkaç dakika sonra ikinci bir kişi daha geldi ve polis olduğunu söyleyerek benim kimlik göstermememe öfkelenerek beni polis merkezine götürmek istediklerini söylediler. Ben o kişiden de kimliğini göstermesini isteyince zor kullandılar. Araca bindirdikten sonra küfür edip, tartakladılar. Polis merkezine geldiğimizde benim hakkında ’Polise görevini yaptırmamak’ iddiasıyla işlem yaptılar. İfadem alındıktan sonra serbest kaldım."

Serbest bırakılması ardından sol elinde acı hissettiğini anlatan Özbek Acar yakınlarıyla birlikte geldiği Adapazarı’nda ToyotaSa Hastanesi’nde yapılan muayenede sol el yüzük parmağının tarak kemiğinde kırık tespit edildi. "Kimlik sorabilirler. Ancak, polisin de kimlik sorarken kimliğini ibraz etmesi gerekir. Ben bunu istedim. Ancak, daha sonra gelen ikinci sivil polis ağza alınmayacak küfürler ederek bana zarar verdi."

Sakarya Emniyet Müdürlüğü iddiayla ilgili olarak yaptığı incelemede Akyazı İlçesinde gözaltına alınırken parmağının kırıldığını öne süren Özbek Acar’ın görevli polis memurlarına görevini yaptırmadığı iddiasıyla hakkında islem yapıldığını bildirdi. Akyazı Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine ’Şüpheli’ olarak ifadesi alınan Acar’ın polis merkezine getirilmesi ve serbest bırakıldıktan sonra sonra adli doktor raporlarının alındığı iddiaları üzerine de ayrıca inceleme başlatıldı.