Sivil polis, sahte parayla kurban aldı

Gaziantep'te kurbanlık hayvan satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyarmak amacıyla bir dizi önlem alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarında satıcıları bilinçlendirmeye çalışıyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polisler, Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarlarında satıcıların alışverişlerde sahte para verilerek mağdur edilmelerini önlemek için çalışma yapıyor. Bir hayvan pazarında sivil polisler, hayvan seçerek satıcı ile pazarlığa girdi. Basın mensuplarının ve kameraların bulunmasına rağmen durumu fark edemeyen satıcı Mehmet Demirci, sıkı bir pazarlığın ardından büyükbaş hayvan için 2 bin 300 lira almayı kabul etti.

Anlaşmaya varılan ücreti sahte paralarla ödeyen sivil polisler, Demirci'nin aldığı paraları kontrol bile etmeden cebine koyması üzerine kimliklerini açıklayarak, paraları kontrol etmesini istedi ve sahte paralar konusunda uyarılarda bulundu.

Satış yapmanın sevinciyle paraya bakmadan cebine koyan bir başka satıcı Mustafa Değer ise ''Bu gerçek olsaydı büyük zarar edecektim. Artık sahte para konusunda daha dikkatli olacağım'' dedi.

Kentteki tüm hayvan pazarlarını dolaşan polis ekipleri, satıcılara TL'nin özelliklerini ve sahtelerinden ayrılan farklarını anlatan broşür dağıttı.

Broşürde şu uyarılara yer verildi:

''Mümkün olduğu kadar TL ile alışveriş yapılmalı, döviz tercih edilmemelidir. Kurbanlık alışverişi sırasında yüklü miktardaki paraları hiç pazarlık etmeden, ısrarcı olmadan verebilen kişilere şüpheci yaklaşılmalıdır. Fazla büyük olmayan miktardaki ücretleri büyük değerli banknotlar ile ödeyen kişilere karşı duyarlı olunmalı. Sahte olmasından şüphelenilen paralar, gerçek olduğundan emin olunan diğer paralar ile karşılaştırılmalı. Paralar üzerindeki emniyet şeridi, kabartma baskı ve filigran gibi güvenlik önlemleri dikkatlice incelenmelidir. Sahte para verdiği anlaşılan kişilere, sahte banknotlar kesinlikle iade edilmemeli, hemen güvenlik güçlerine bilgi verilmelidir. Sahte para veren kişilerle ilgili eşkal bilgileri, kimlik bilgileri veya araç bilgileri güvenlik güçlerine bildirilmelidir.''