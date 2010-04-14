Sivil polis, genci vurduğunu görenlere 'tanık olmayın' dedi

T24 - Sivil polis, Kuşadası'nın en işlek yerinde bir genci yakalayıp yere yatırdıktan sonra başından vurdu. Polisin esnafı gezerek 'Tanıklık yapmayın' diye uyardığı öne sürülüyor. Vurulan genç ağır yaralı...



Kuşadası’nda, bir sivil polis memuru, hakkında yakalama kararı bulunan 27 yaşındaki Umut Tamaç’ı kaçarken yakaladı. Bu sırada polisin silahından çıkan kurşunla başından vurulan Tamaç ağır yaralandı.



Dün saat 14.30 sıralarında Kuşadası’nın en işlek yerlerinden biri olan 50. Yıl Caddesi’nde adı öğrenilemeyen sivil ekipte görevli polis memuru, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Umut Tamaç ile karşılaştı. İddialara göre polisi görünce belindeki bıçağı çeken Umut Tamaç, koşarak kaçmaya başladı. Peşine takılan sivil polis bir el ateş etti. Silah sesinin ardından elindeki bıçağı attığı belirtilen Umut Tamaç’ı kısa kovalamacanın ardından polis memuru yakaladı. Polis, Umut Tamaç’ın başına silah dayayıp etkisiz hale getirirken aralarındaki itiş kakış oldu. İddiaya göre Umut Tamaç, polise “Beni öldürecek misin, vur o zaman” diye bağırdı ve arkasından silah patladı.



Umut Tamaç kanlar içinde yere yığılırken çevredeki esnaf yardıma koştu. Kurşunun sağ gözünün üstünden girip çenesinin sol tarafından çıktığı görülürken yardıma gelenlen kanı durdurmak için havlu basıp ambulans bekledi. Hemen Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürülen Umut Tamaç, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Hastanesi’ne kaldırıldı.



Umut Tamaç’ın durumunun ağır olduğu belirtilirken, onu vurmakla suçlanan polis arkadaşlarına “Boğuşurken oldu” dediği öne sürüldü. Bu arada bazı polislerin çevredeki esnafla görüşüp olayı görmediklerini söylemeleri konusunda uyardığı iddia edildi. Kuşadası Emniyet Müdürü Olcay Yakup İnankur ise gazetecilerin olayla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.



Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş da olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü, kimliği açıklanmayan polisin gözaltında olduğunu söyledi.



Vali Coş, “Savcılıkça yakalama emri bulunan bir kişiyi polis memuru yolda almak istemiş. Kişi bıçakla mukavemet edince yaşanan arbedede polis silahını ateşlemiş. Görgü tanıklarının ifadesine başvurulup olayın ne şekilde meydana geldiği daha da netleşecek. İddialar adli tahkikat sonucunda açıklığa kavuşacak” dedi.



Henüz hangi suçtan hakkında yakalama emri çıkarıldığı öğrenilemeyen Umut Tamaç’ın işsiz olduğu belirtildi. Umut Tamaç’ın babasının kısa süre öncesine kadar bir yerel gazetede köşe yazarlığı yaptığı, ablasının ise belediyede çalıştığı öğrenildi.







