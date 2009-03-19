Sivil katliamını İsrail askerleri anlattı

Rice: İsrail sivilleri nasıl ayırt etsin!

Bir bakışta 'Dökme Kurşun' operasyonu

Haaretz gazetesinde, saldırılara katılan İsrailli askerlerin şahit oldukları olaylara yer verildi. Ayrıca İsrail askeri ve devlet radyolarında da yer verilen olaylardan birinde, İzak Rabin'in adını taşıyan Askeri Akademi'den askerlerin, evinden çıkarken gideceği yolu şaşıran bir Filistinli anneyle iki çocuğunun İsrailli keskin nişancı tarafından öldürüldüğünü anlattığıbelirtildi.Bir başka olayda ise evinin 100 metre yakınında yürüyen yaşlı bir Filistinli kadının öldürüldüğü belirtilirken, vandalizm olayları ve durup dururken evlerin yıkıldığı da anlatıldı.Akademi Müdürü Dany Zamir, devlet radyosundaki açıklamasında, sivillere yönelik haksız saldırılarla ilgili çok kötü şeyler anlatıldığını, askerlerin şahit olduğu bu olayların öğrenilmesinden sonra, soruşturma başlatılması için Genelkurmay Başkanlığının konudan haberdar edildiğini kaydetti.İsrail'in 22 gün süren saldırılarında 1300'den fazla Filistinli ölmüş, 5 bin Filistinli yaralanmıştı. Ölenler arasında 437 çocuk, 110 kadın ve 123 yaşlı bulunuyor. Saldırılarda ayrıca 14 doktorla 4 gazeteci de hayatını kaybetmişti.