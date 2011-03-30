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''SİVİL İTAATSİZLİK''TE 12 TUTUKLAMA MARDİN (A.A)

30 Mart 2011 15:51

-''SİVİL İTAATSİZLİK''TE 12 TUTUKLAMA MARDİN (A.A) - 30.03.2011 - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, aralarında BDP Kızıltepe İlçe Başkanı Ömer Turgay'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. BDP ilçe örgütünce Özgürlük Meydanı'nda kurulan ''demokratik çözüm çadırı'' adı verilen çadırda 3 gün önce Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada gözaltına alınan, aralarında BDP Kızıltepe İlçe Başkanı Ömer Turgay'ın da bulunduğu 12 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardında savcılığa gönderildi. Savcılıktan tutuklanma talebiyle Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen BDP Kızıltepe İlçe Başkanı Ömer Turgay ile Hakkı Turgay, Mehmet Salih Bışaroğlu, Reşit İpek, Ramazan Ay, Mehmet Sıraç Vural, Servet Turgay, Hayrettin Akansel, Celal Kurga, Hasan Aşa, Mehmet Siraç Koluman ve Fahri Doğan ''terör örgütünün propagandası yapma'' ve ''polise mukavemet'' suçlamalarıyla tutuklandı.

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