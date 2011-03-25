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''SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ'' SÜRÜYOR DİYARBAKIR (A.A)

25 Mart 2011 16:38

-''SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ'' SÜRÜYOR DİYARBAKIR (A.A) - 25.03.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) ''sivil itaatsizlik eylemi'' adı altında başlattığı oturma eylemi Diyarbakır'da sürüyor. Aralarında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu BDP'li ve DTK'lı grubun Belediye Konukevi önündeki alanda başlattığı oturma eylemi ikinci gününe girdi. Baydemir'in polis ile yaptığı görüşmenin ardından dün oturma eyleminin yapıldığı alana girişlerine izin verilmeyen ve çevrede oturarak eyleme uzaktan destek verenler bugün alana alındı. Oturma eylemine katılanlar eylemin yapıldığı alanda cuma namazı kıldı. BDP ve DTK ''sivil itaatsizlik eylemi'' adı altında dün oturma eylemi başlatmış, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir, kendilerine uzaktan destek veren gruba çıktığı polis panzerinin üzerinden seslenmişti.

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