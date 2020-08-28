Sivil havacılıkta kriz derinleşiyor, üç global şirkette yeni işten çıkarmalar geliyor

Koronavirüs salgınından etkilenen başat sektörlerden biri olan havacılık sektöründe devlet desteklerinin sona ermesiyle ciddi kesintiler başladı.

Bloomberg’in haberine göre, dünyada havacılık sektörünün 2020 yılında gelirlerinin neredeyse yarısına denk gelen 419 milyar dolarlık bir kayıp yaşaması öngörülüyor. Havayolları şirketleri azalan uçuş kapasitesine karşı maliyetlerini dengelemek ve işgücünü azaltmak için çalışanlarını olabildiğince emekli etmeye çalışıyorlar.

Devlet ödeme desteklerinde yavaş yavaş sona yaklaşılmasıyla beraber hava yolları işten çıkarma programlarını duyurmaya başladı.

Finlandiya'daki tüm çalışanlarını çıkaracak

Finlandiya’nın ulusal hava yolu şirketi Finnair Oyj iş gücünün yüzde 15 kadarını azaltmayı düşünüyor ve en büyük havacılık krizinden çıkabilmek için daha fazla maliyet kesintisine gitmenin yollarını arıyor.

Salı günü yapılan bir açıklamaya göre, Şirket 1000 kişilik iş gücü kesintisine ek olarak, Finlandiya’daki tüm çalışanlarını işten çıkarmayı planlıyor. Bununla beraber, Finnair 2022’deki maliyet kesintisi hedefini 80 milyon eurodan 100 milyon euroya çıkardı.

Şirketin CEO’su Topi Manner “Pandemideki kötüye gidişin tersine dönmesi yakın zamanda mümkün gözükmüyor” dedi ve “Gelirlerimizde ciddi bir düşüş yaşadık. Bundan dolayı maliyetlerimizi de işimizin yeni ölçeğine göre ayarlamalıyız” diye ekledi.

Delta 1941 pilotu işten çıkaracak

Delta Havayolları, önümüzdeki altı ayda ticari uçuşların iyileşme ihtimalinin fazla olmayacağı beklentisiyle Ekim ayında 1941 pilotunun işine son verecek.

Delta tarafından paylaşılan şirket içi bir notta, 1806 pilotun gönüllü olarak emekli olmasına rağmen şirketin azaltılmış uçuş takvimi için hala gerekenden fazla pilotu olacağı belirtildi. Şirket “Hava Yolları Pilotları Sendikası” ile anlaşıldığı takdirde, pilot ücretlerinin azaltılarak, işten çıkarmalardan kaçınılabileceğini de söyledi.

United Hava Yolları tarihindeki en büyük işten çıkarmayı yapacak

United Havayolları da, görevdeki pilotların yüzde 21’ine tekabül eden 2 bin 850 pilotu işten çıkararak, tarihindeki en büyük işten çıkarmalardan birini gerçekleştirecek.

Koronavirüsün sektördeki yıkıcı etkilerinden zarar gören hava yolu şirketi ABD hükümetinden çalışanların ücretlerini karşılayabilmek için Mart ayında ek 25 milyar dolar talep etmişti.