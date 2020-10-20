'Sivil havacılıkta dünyanın 328 noktasına sefer yapılıyor, sektörel ciro 27.2 milyar dolara yükseldi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sivil havacılıkta sektörel cironun 27.2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, 'Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü' nedeniyle Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne ziyaretinde havacılık sektörüne dait bilgi verdi.

Yaklaşık 1 milyon metrekare olan Türk hava sahasında; transit geçen veya herhangi bir meydana iniş yapacak günlük ortalama 5 bin trafiğin yönlendirilmesinin hava kontrolörleri ile gerçekleştirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde toplam 1760 olan hava trafik kontrolörü sayımızı 2021 yılında 2 binin üzerine çıkaracağız" dedi.

Dünyanın 328 noktasına sefer

Bakan Karaismailoğlu, şu anda 56 havalimanından dünyada toplam 328 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, "2002 yılında dünyanın sadece 60 noktasına uçabiliyorduk. 2002 yılında ülkemizde 1 yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 17 yılda yüzde 500’ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye’nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi. Çalışmalarımız neticesinde 2,2 milyar dolar olan sektör ciromuzu bugün itibarıyla 27.2 milyar dolara yükselttik" dedi.