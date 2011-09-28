Sivil Havacılık'a Yazıcıoğlu baskını

T24 - Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili ortaya çıkan yeni iddiaların ardından polis Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne baskın yaptı.





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Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın ardından helikopterin parçalarının bazı askerler tarafından tornavidayla söküldüğü ortaya çıkınca polis harekete geçti.



Polis, İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon başlattı.



Kazanın ardından ortaya atılan iddialar arasında helikopterin rotasında bazı uçakların görüldüğü de vardı. Yine aynı iddialar arasında bu uçakların radar kayıtlarının silindiği de yer alıyordu.



Bu iddiaların ardından savcılığın talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı radar kayıtlarını göndermişti.



Bu sabah da polis, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne sürpriz bir ziyarette bulunarak kurumdaki kayıtları incelemeye aldı.



İncelemeyi açıklayan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım helikopterin parçalarının söküldüğünü kaza kırım ekibinin raporla savcılığa bildirdiğini dile getirdi.



Parçaların askerler tarafından söküldüğünü ilk olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gündeme getirmişti. Gül, kendisine gönderilen bir ihbardan bahsetmiş ve bu ihbarla gelen video kaydında, tornavida ile bazı askerlerin helikopterin parçalarını söktüğünü söylemişti.



