T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivil Havacılık'a Yazıcıoğlu baskını

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili ortaya çıkan yeni iddiaların ardından polis Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne baskın yaptı.

28 Eylül 2011 03:00

T24 - Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili ortaya çıkan yeni iddiaların ardından polis Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne baskın yaptı.
 

VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ


Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın ardından helikopterin parçalarının bazı askerler tarafından tornavidayla söküldüğü ortaya çıkınca polis harekete geçti.


Polis, İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon başlattı.


Kazanın ardından ortaya atılan iddialar arasında helikopterin rotasında bazı uçakların görüldüğü de vardı. Yine aynı iddialar arasında bu uçakların radar kayıtlarının silindiği de yer alıyordu.


Bu iddiaların ardından savcılığın talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı radar kayıtlarını göndermişti.


Bu sabah da polis, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne sürpriz bir ziyarette bulunarak kurumdaki kayıtları incelemeye aldı.


İncelemeyi açıklayan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım helikopterin parçalarının söküldüğünü kaza kırım ekibinin raporla savcılığa bildirdiğini dile getirdi.


Parçaların askerler tarafından söküldüğünü ilk olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gündeme getirmişti. Gül, kendisine gönderilen bir ihbardan bahsetmiş ve bu ihbarla gelen video kaydında, tornavida ile bazı askerlerin helikopterin parçalarını söktüğünü söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24