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Koronavirüs

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: 9 Avrupa ülkesinden dönüş için bugün son gün

15 Mart 2020 14:07

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferler için 17 Mart'a kadar verilen uçuş iznini bugüne çekti.

SHGM sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Corona virüsü nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24:00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir"ifadelerine yer verildi.

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